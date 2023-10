Hé lộ mức lương “khủng” của HLV Gong Oh-kyun tại CLB CAHN

HLV Gong Oh-kyun nhận lương hấp dẫn tại CLB CAHN

Chiều 30/10, HLV Gong Oh-kyun cùng với đại diện CLB CAHN đã có một cuộc đàm phán chính thức và đã đạt được sự đồng thuận cao. Cựu HLV U23 Việt Nam sẽ chính thức trở thành vị thuyền trưởng mới của nhà ĐKVĐ V.League, đồng thời được phép mang theo hai trợ lý đồng hương để đồng hành với mình ở đội bóng ngành công an.

Theo tin từ ON Sports và Bóng đá Plus, HLV Gong Oh-kyun sẽ ký hợp đồng 2 năm với CLB CAHN, bắt đầu dẫn dắt đội bóng ngành công an kể từ vòng 4 V.League 2023 (gặp CLB Hải Phòng) và nhận mức lương vào khoảng 20.000 USD/tháng. Đây được xem là mức lương rất cao so với mặt bằng HLV tại V.League cũng như bóng đá Việt Nam thời điểm này.

HLV Gong Oh-kyun. Ảnh: VFF.

HLV Gong Oh-kyun được kỳ vọng sẽ giúp CLB CAHN tiếp tục có thành tích tốt tại mùa giải năm nay. Nhà đương kim vô địch V.League tiếp tục đặt mục tiêu giành danh hiệu tại mùa giải 2023/2024.

HLV Gong Oh-kyun trong lần đầu dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu tại VCK U23 châu Á 2022 đã tạo nên một phong cách hoàn toàn khác so với thời HLV Park Hang-seo. Khi ấy dưới sự dẫn dắt của ông Gong, U23 Việt Nam đã trình diễn một phong cách hoàn toàn mới, song vẫn đầy hiệu quả khi lọt vào tới tứ kết của giải đấu.

Sau khi HLV Park Hang-seo nói lời chia tay với ĐT Việt Nam, có thông tin VFF muốn mời HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt thay cho chiến lược gia đồng hương Hàn Quốc, nhưng thực tế VFF đã nhắm tới HLV Troussier và bổ nhiệm nhà cầm quân người Pháp dẫn dắt cả hai ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam theo bản hợp đồng kéo dài tới 3,5 năm.

Được biết sau khi thôi dẫn dắt đội U23 Việt Nam, HLV Gong Oh-kyun đã trở về Hàn Quốc để hoàn tất tấm bằng AFC Pro - bằng cấp cao nhất do Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) cấp, qua đó sẵn sàng dẫn dắt các CLB tại châu Á. Vị này đồng thời cũng để ngỏ khả năng trở lại Việt Nam để cầm quân dẫn dắt các đội bóng V.League nếu nhận được lời mời.