Hé lộ nguyên nhân nữ nghi can phóng hoả nhà trọ 6 tầng gây thương vong ở Phú Đô

Tại cơ quan công an, nghi can Trần Thị Thanh Hải là công nhân, hiện ở tỉnh Nam Định khai nhận do mâu thuẫn tình cảm đã phóng hoả đốt nhà trọ ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến 6 người thương vong.