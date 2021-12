Hiện trường hàng trăm cây thông bị đốn hạ la liệt ở Lâm Đồng

Những cây thông 3 lá đường kính lên đến 40 - 50 cm bị cưa hạ. Theo ông Hồ Hữu Hiếu - Chủ tịch UBND xã Hiệp An, việc phá rừng tại khu vực trên đã diễn ra từ lâu, nhận định là để chiếm đất lâm nghiệp. Hiện UBND xã Hiệp An đã giao công an xã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc xác minh, điều tra làm rõ vụ phá rừng tại tiểu khu 267C. Ảnh: Văn Long.