Hà Tĩnh: Hiệu trưởng Tiểu học Sơn Lâm rút đơn tố cáo, "tha thứ" cho phụ huynh kề dao bắt mình quỳ

Liên quan tới vụ việc phụ huynh vác dao xông vào trường tiểu học Sơn Lâm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đe dọa, bắt hiệu trưởng quỳ, thầy Phan Đình Thống - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, đã rút đơn tố cáo ông Võ Văn Điệp (40 tuổi, thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn).

"Bị can đã gặp xin lỗi tôi. Làm trong ngành giáo dục, tôi nghĩ cần phải bao dung, rút đơn để cho họ có cơ hội làm lại", thầy Thống nói.

Phía lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn cũng xác nhận, sau khi thầy Phan Đình Thống rút đơn tố cáo, công an huyện đã đình chỉ vụ án hình sự do "Căn cứ khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại. Khi bị hại rút đơn tố cáo, công an đình chỉ vụ án theo quy định" - vị này nói.

Trường Tiểu học Sơn Lâm nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, vào 13h30 phút ngày 31/10, ông Võ Văn Điệp (SN 1982, trú tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm) đi xe máy chở con và mang theo 1 con dao đến phòng làm việc của thầy Thống, dùng dao đe dọa, chửi bới và yêu cầu thầy ra khu vực sảnh chào cờ, bắt thầy quỳ xuống.

Điệp dùng dao đe dọa, chửi bới và yêu cầu thầy Thống xin lỗi 2 con của Điệp. Do sợ hãi nên thầy phải thực hiện theo yêu cầu của Điệp trước sự chứng kiến của nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường. Theo cơ quan điều tra, thầy Thống phải quỳ trước sảnh chào cờ khoảng 6 phút.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc này xuất phát từ việc trường thu Bảo hiểm Y tế bắt buộc chưa đạt chỉ tiêu nên đã phát loa nêu tên các học sinh chưa nộp tiền.

Công an huyện Hương Sơn sau đó đã khởi tố bị can đối với Võ Văn Điệp (SN 1982, trú tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm) về tội "Làm nhục người khác" quy định tại khoản 1, điều 155, Bộ luật Hình sự 2015.