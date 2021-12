Hình ảnh tuyết rơi phủ trắng trên đỉnh Fanxipan, nhiệt độ khoảng 1 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho hay, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc đã giảm mạnh, mức nhiệt lúc 13h chiều 26/12 ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc đều dưới 20 độ.

Tại Sapa nhiệt độ lúc 13h chiều nay là 10,5 độ, còn đỉnh Fanxipan cao 3.143 m (gấp đôi so với Sapa) khoảng 3 độ C. Dự báo trong đêm nay và ngày mai (27/12), không khí lạnh tiếp tục dồn xuống, vì thế khả năng cao xảy ra mưa tuyết ở Sapa, nhất là trên đỉnh Fanxipan trong đêm nay.

Đây là đợt rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm nay ở Bắc Bộ. Vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Đợt không khí lạnh gây rét đậm, có nơi rét hại này khả năng kéo dài từ ngày 26 đến 28/12. Nhiều bạn trẻ may mắn được chứng kiến tuyết rơi trên đỉnh Fanxipan. Theo anh Giàng A Tính, nhân viên an ninh tại đỉnh Fanxipan: “Tuyết rơi khoảng gần 10 phút.” Theo kinh nghiệm 5 năm làm việc tại Fanxipan của anh Tính, đây là hiện tượng bất thường, tương đối hiếm gặp, bởi nhiệt độ trên đỉnh Fanxipan chưa giảm đến ngưỡng dưới 0 độ C để hình thành băng giá hay mưa tuyết. Tuy nhiên, ba năm gần đây, mưa tuyết thường xuyên xuất hiện tại Fanxipan".