Hình phạt "siêu trộm" chuyên đột nhập công sở, trường học ở Hà Nội phải đối mặt

"Siêu trộm" chuyên đột nhập vào công sở, trường học bị bắt

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phan Văn Hưng (30 tuổi, quê Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản.

Hưng khai sau khi mãn hạn tù hồi tháng 6, anh ta thường xuyên sử dụng ma túy.

"Siêu trộm" Phan Văn Hưng thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Giữa tháng 8, người này rời quê ra Hà Nội sống lang thang. Để có tiền mua ma túy, Hưng mua máy cắt, kìm... làm công cụ phá cửa đột nhập trộm cắp tài sản.

Hàng ngày, Hưng chạy xe máy quanh các trụ sở, cơ quan Nhà nước và trường học ở Hà Nội, tìm những nơi sơ hở để gây án.

Cơ quan điều tra làm rõ ngày 15/9, Hưng đột nhập trụ sở Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy, Hà Nội rồi đục két sắt lấy 90 triệu đồng. Ngày 22/9, tên trộm lẻn vào trụ sở UBND phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, đánh cắp 300 triệu đồng.

Rạng sáng 25/9, Hưng lợi dụng trời mưa to rồi phá cửa, lẻn vào phòng kế toán của trường THCS Mỹ Đình 2. Phá được khóa két sắt, tên trộm đánh cắp 185 triệu đồng. Tiếp đó, anh ta đột nhập trụ sở UBND phường Mỹ Đình 2, lục lọi các phòng rồi lấy đi 160 triệu đồng.

Đối mặt khung hình phạt 12 đến 20 năm tù

Bình luận về vụ việc này, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của Phan Văn Hưng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản của tổ chức, gây mất an ninh trật tự nên việc đối tượng này bị khởi tố về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự 2015 là có căn cứ.

Theo luật sư Hòe, trộm cắp tài sản là hành vi lén lút lấy tài sản của chủ sở hữu hoặc người có trách nhiệm quản lý tài mà không dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc bất cứ một thủ đoạn nào.

Thông thường người phạm tội lợi dụng sự mất cảnh giác của người quản lý tài sản để lấy tài sản mà người quản lý tài sản không hề biết.

Hành vi lén lút của tội phạm là lén lút đối với việc chiếm đoạt tài sản, nhằm che giấu hành vi phạm tội để chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản không biết việc chiếm đoạt đó.

Đây cũng là dấu hiệu để phân biệt giữa tội trộm cắp tài sản với các tội có tính chiếm đoạt khác như tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, tội cướp tài sản…

Đặc biệt, nếu sau khi đã chiếm đoạt được tài sản, người phạm tội bị đuổi bắt mà có hành vi chống trả để tẩu thoát, gây chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tuỳ từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội còn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người, tội cố ý gây thương tích…

Về hình phạt, luật sư Hòe cho biết, theo quy định tại khoản 1 điều 173, người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu nhưng thuộc một số trường hợp cụ thể sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 đến dưới 200 triệu đồng; Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp… sẽ bị phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 đến dưới 500 triệu đồng sẽ bị phạt từ 7 đến 15 năm. Trường hợp chiếm đoạt trên 500 triệu đồng sẽ bị phạt tù từ 12 đến 20 năm.

"Theo thông tin ban đầu, số tiền Hưng trộm cắp trong các vụ việc là hơn 500 triệu đồng, vì vậy nếu bị chứng minh có tội, người này có thể đối mặt với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù" – luật sư Hòe thông tin.