HLV Chun Jae-ho trở lại "giải cứu" Hà Nội FC?

Vào thời điểm này, HLV người Hàn Quốc Chun Jae-ho đang có mặt tại Việt Nam. HLV Chun Jae-ho không phải người xa lạ với các CĐV Hà Nội FC bởi ông từng làm trợ lý rồi HLV tạm quyền ở đội bóng này trong giai đoạn 2021-2022. HLV Chun Jae-ho cũng đã cùng Hà Nội FC giành chức vô địch V.League và Cúp quốc gia mùa 2022.

Hiện tại, Hà Nội FC đang gặp nhiều khó khăn dù vừa giành chiến thắng trước Wuhan Three Towns tại AFC Champions League vào tối qua (8/11). HLV Đinh Thế Nam vừa được bổ nhiệm vai trò tạm quyền (nhưng người cầm quân trận đấu ở sân chơi châu lục hôm qua của Hà Nội FC lại là HLV Lê Đức Tuấn, người cũng giữ vai trò tạm quyền trước ông Nam) và sự phân công này có lẽ chỉ mang tính tạm quyền. Do đó, với năng lực đã từng thể hiện cùng sự am hiểu nhất định về Hà Nội FC, HLV Chun Jae-ho có thể coi là ứng cử viên sáng giá ngồi vào "ghế nóng" của đội bóng này trong thời gian tới.

HLV Chun Je-ho từng có thời gian làm việc và giành 2 danh hiệu cùng Hà Nội FC. Ảnh: SPORT

Ấn định thời điểm Osimhen tái xuất tại Napoli

Victor Osimhen đã bỏ lỡ 6 trận gần đây của Napoli sau khi dính chấn thương gân khoeo vào hôm 13/10. Theo Il Mattino, tiền đạo người Nigeria gần hồi phục hoàn toàn và chắc chắn tái xuất ngay sau dịp FIFA Days tháng 11.

M.U cạnh tranh Cherki với Newcastle

Theo Football Insider, M.U đang chuẩn bị cạnh tranh với Newcastle để ký hợp đồng với ngôi sao của Lyon, Rayan Cherki vào đầu năm tới. Cầu thủ 20 tuổi còn hợp đồng đến tháng 6/2025 với đội bóng Ligue 1.

Cherki đang chơi rất hay tại Lyon. Ảnh: SPORT

Berardi kiến tạo nhiều nhất Serie A

Theo Opta, tiền đạo Domenico Berardi của Sassuolo kiến tạo bàn thắng nhiều nhất Serie A trong năm 2023 (9 lần). Chỉ Lautaro Martinez tham gia vào số bàn thắng (ghi bàn + kiến tạo) nhiều hơn Berardi trong giai đoạn này (30 so với 25).

Frosinone sắp mua đứt Ibrahimovic của Bayer Munich

Theo Sky Italia, Frosinone đã kích hoạt điều khoản mua đứt Arijon Ibrahimovic từ Bayern Munich với giá 3,5 triệu euro sau khi cầu thủ này thi đấu ấn tượng từ đầu mùa. Tiền đạo 17 tuổi người Đức đã ghi 2 bàn và 1 kiến tạo sau 5 lần ra sân cho đội bóng Serie A.