HLV thể lực của Pau FC gửi lời cảnh báo Quang Hải và các đồng đội

HLV thể lực của Pau FC - Pierre Lamugue vừa cảnh báo các cầu thủ về nguy cơ dình chấn thương khi nhiệt độ tại Pyrenees-Atlantiques lên tới 38 độ C. Điều đó khiến các cầu thủ mất nước nhiều, ngủ không ngon giấc làm ảnh hưởng tới thể trạng.

Quang Hải đang dần thích nghi với Pau FC. Ảnh: Twitter.

Ngoài ra, ông Pierre Lamugue cũng khuyên các tân binh của Pau FC, trong đó tiền vệ Nguyễn Quang Hải cần nhanh chóng thích nghi với khối lượng tập luyện trong màu áo đội bóng mới.

Từ khi cập bến Pau FC cuối tháng 6 vừa qua, Quang Hải đã được HLV Didier Tholot tung vào sân ở 3 trận giao hữu. Cầu thủ 25 tuổi có 1 pha lập công cùng 1 đường kiến tạo thành bàn.

Arsenal đạt được thoả thuận mua Zinchenko

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ rằng, Arsenal đã thuyết phục được Man City bán hậu vệ cánh trái Oleksandr Zinchenko với mức giá 30 triệu bảng. Hiện đội chủ sân Emirates đang tiến hành thương lượng các điều khoản cá nhân với cầu thủ 25 tuổi.

Chelsea chiêu mộ thành công Koulibaly

Koulibaly chính thức trở thành người của Chelsea. Ảnh: Chelsea FC.

Chelsea vừa xác nhận thông tin về việc họ chiêu mộ thành công trung vệ Kalidou Koulibaly từ Napoli. Theo tiết lộ của tờ The Sun, mức phí chuyển nhượng mà "The Blues" phải chi ra trong thương vụ này là 34 triệu bảng. Koulibaly gắn bó với đội chủ sân Old Trafford theo hợp đồng có thời hạn 4 năm.

Lewandowski chia tay các đồng đội ở Bayern

Robert Lewandowski đã nói lời chia tay với các đồng đội ở Bayern Munich. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, chân sút người Ba Lan sẽ hoàn tất thủ tục gia nhập Barcelona trong vòng 24h tới nhưng mức phí chuyển nhượng chưa được bật mí.

Roma "tham chiến" giành Dybala

Dybala được 3 "ông lớn" quan tâm. Ảnh: Getty.

Sau Inter Milan và M.U, đến lượt AS Roma vừa nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Paulo Dybala, người vừa hết hạn hợp đồng với Juventus hôm 30/6 vừa qua. Được biết, đội chủ sân Olimpico sẵn sàng trả cho ngôi sao người Argentina mức lương 6 triệu euro/năm (chưa kể tiền thưởng).