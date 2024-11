HLV Kim Sang-sik nhận "tin sốc" về 2 siêu hậu vệ cánh?

Cách đây ít ngày, truyền thông trong nước đưa tin, hậu vệ Jason Quang Vinh Pendant đang tiến gần đến việc nhận quốc tịch Việt Nam, dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 11. Jason Quang Vinh, sinh năm 1997, có mẹ là người Việt Nam và cha là người Pháp, giúp anh thuận lợi trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nhập tịch. Nếu chính thức trở thành công dân Việt Nam, Jason Quang Vinh sẽ có thể khoác áo ĐTQG Việt Nam ngay tại ASEAN Cup 2024.

Tuy nhiên, theo chia sẻ mới đây từ nhà báo Minh Hải, gần như chắc chắn Jason Quang Vinh sẽ không kịp có quốc tịch Việt Nam để cùng ĐT Việt Nam dự ASEAN Cup 2024. Một lãnh đạo của CLB CAHN cho biết, vào giữa tháng 11 này, họ mới tiến hành xác minh nhân thân của Jason Quang Vinh, và nếu mọi việc thuận lợi, hậu vệ Việt kiều Pháp chỉ có thể có quốc tịch Việt Nam vào cuối tháng 12 tới, mà ASEAN Cup 2024 thì khởi tranh từ 8/12 tới.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu đã kết thúc quá trình trị liệu tại Hàn Quốc và trở về CLB CAHN để tập luyện. Tuy nhiên, hậu vệ người Thái Bình chỉ tập trong phòng gym, chứ chưa thể tập cùng các đồng đội. Gần như chắc chắn, Đoàn Văn Hậu sẽ không kịp có thể trạng tốt nhất để cùng ĐT Việt Nam dự ASEAN Cup 2024.

HLV Frank Lampard dẫn dắt AS Roma?

Sau 17 tháng thất nghiệp, HLV Frank Lampard đứng trước cơ hội được dẫn dắt 1 đội bóng tiếng tăm. Cụ thể, theo La Gazzetta dello Sport, AS Roma đã đưa nhà cầm quân 46 tuổi vào tầm ngắm.

HLV hiện tại của Roma, Ivan Juric đang chịu áp lực rất lớn sau những kết quả thất vọng. Ở Serie A mùa giải này, Roma chỉ giành 13 điểm sau 11 trận đấu, hiện đứng thứ 11 trên BXH.

Bên cạnh Frank Lampard, BLĐ Roma cũng để mắt đến một số HLV khác như Paulo Sousa, Claudio Ranieri, Potter hay Roberto Mancini.

Arsenal sắp mất nhân vật quan trọng bậc nhất

Sau khi giải nghệ, Edu Gaspar được bổ nhiệm làm Giám đốc kĩ thuật Arsenal vào năm 2019. 3 năm sau, ông bắt đầu đảm nhận vai trò Giám đốc thể thao.

Theo Daily Mail, sau 5 năm cống hiến, Edu chuẩn bị chia tay Arsenal. Các cuộc đàm phán giữa 2 bên đã diễn ra. Tuy nhiên, Edu Gaspar vẫn giữ nguyên quyết định rời Emirates. Thông tin chính thức sẽ được Arsenal công bố trong 24 giờ tới. Hiện vẫn chưa rõ lí do rời đi của Edu Gaspar. Daily Mail cho hay, có thể đã xuất hiện sự xáo trộn trách nhiệm trong BLĐ Pháo thủ.

Edu được đánh giá là "kiến trúc sư" cho sự thành công của Arsenal trong những năm gần đây. Ông đã giúp Pháo thủ đẩy đi những cầu thủ không còn nhiều giá trị như Pierre Emerick Aubameyang và mang về các ngôi sao chất lượng như Martin Odegaard hay Declan Rice. Vì vậy, sự ra đi của Edu Gaspar sẽ là tổn thất rất lớn cho đội bóng Bắc London.

Chán nản Dortmund, Kobel có thể trở thành người kế nhiệm Neuer tại Bayern Munich?

Bayern Munich đang đối diện với thách thức về tương lai của vị trí thủ môn khi Manuel Neuer, người gác đền xuất sắc suốt hơn một thập kỷ, đã 39 tuổi và phong độ bị đặt dấu hỏi. Điều này khiến ban lãnh đạo Bayern Munich cần tìm giải pháp dài hạn cho vị trí thủ môn, và cái tên Gregor Kobel của Borussia Dortmund trở thành một lựa chọn đầy tiềm năng.

Theo nhà báo Florian Plettenberg của Sky Sports, Kobel, hiện 26 tuổi, đã tích lũy hơn năm năm kinh nghiệm tại Bundesliga và tỏ ra không hài lòng với tình hình tại Dortmund. Với hợp đồng kéo dài đến năm 2028, việc chuyển nhượng không dễ dàng, nhưng sự quan tâm của các câu lạc bộ hàng đầu, bao gồm Bayern và một số đội bóng Anh, mở ra khả năng cho sự ra đi của thủ môn người Thụy Sĩ. Kobel khao khát thi đấu cho một đội bóng có thể cạnh tranh danh hiệu thường xuyên – điều Dortmund chưa thể đảm bảo trong những mùa giải gần đây.

ĐT Futsal Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia 2-0

Chiều ngày 4/11, ĐT futsal Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia trong trận đấu thứ hai của bảng A tại Giải futsal Đông Nam Á 2024.

Trong khi ĐT futsal Việt Nam hiện xếp hạng 34 thế giới, Malaysia đứng ở hạng 81, cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt. Tuy nhiên, với mục tiêu giành điểm, Malaysia đã chọn chiến thuật phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh, gây ra nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Diego Giustozzi trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Tuy nhiên, trong một ngày mà thủ môn Phạm Văn Tú thi đấu xuất sắc, liên tục cản phá thành công các pha dứt điểm của đối phương, trong khi hàng công thi đấu hiệu quả, ĐT futsal Việt Nam đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp.