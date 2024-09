Tin tối (3/9): HLV Kim Sang-sik “làm cách mạng” với Tuấn Anh?

HLV Kim Sang-sik “làm cách mạng” với Tuấn Anh?



Nhằm chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Nga và Thái Lan, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập tổng cộng 26 cầu thủ lên ĐT Việt Nam. Trong đó có 6 tiền vệ gồm Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Hai Long, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Tuấn Anh.

Tuấn Anh (trái) sẽ chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong trận gặp Nga? Ảnh: Getty.

Trong số 6 cái tên kể trên, Tuấn Anh là cầu thủ duy nhất có xu hướng chơi phòng ngự. Vì vậy, không loại trừ khả năng, HLV Kim Sang-sik sẽ bố trí cầu thủ 29 tuổi chơi trong vai trò "số 6" ở màn so tài với ĐT Nga.

Barinov quyết đánh bại ĐT Việt Nam

Tiền vệ phòng ngự Dmitry Barinov cho biết, anh và các đồng đội cảm thấy rất thoải mái trước khi lên đường sang Việt Nam. Cầu thủ 27 tuổi khẳng định rằng, mục tiêu mà ĐT Nga hướng tới là đánh bại cả ĐT Việt Nam và Thái Lan trong 2 trận giao hữu sắp tới trên sân Mỹ Đình.

Suarez bật khóc khi thông báo chia tay Uruguay

Suarez không kìm được nước mắt khi phải thông báo quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Ảnh: Reuters.

Trong buổi họp báo mới đây, tiền đạo Luis Suarez đã bật khóc khi thông báo về việc anh chuẩn bị thi đấu trận cuối cùng trong màu áo ĐT Uruguay. Tính đến thời điểm này, chân sút 37 tuổi đã có 142 trận cho "La Celeste" và ghi được 69 bàn.

Matip sắp đầu quân cho West Ham?

Tờ The Sun cho hay, West Ham đang cân nhắc khả năng chiêu mộ trung vệ Joel Matip theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy kỳ chuyển nhượng Hè 2024 ở Vương quốc Anh đã kết thúc nhưng do cựu cầu thủ Liverpool đang thất nghiệp nên anh hoàn toàn có thể gia nhập "The Hammers".

Osimhen được CĐV Galatasaray chào đón nồng nhiệt

CĐV Galatasaray chào đón Osimhen. Ảnh: Getty.

Hàng ngàn CĐV Galatasaray đã tràn ra đường và đốt pháo sáng chào đón tiền đạo Victor Osimhen. Mới đây, chân sút người Nigeria đã có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn tất thủ tục gia nhập Galatasaray. Hiện tại, vẫn chưa biết đội chủ sân Rams Park phải trả cho Napoli mức phí chuyển nhượng bao nhiêu để hoàn tất thương vụ này.