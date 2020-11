HLV Park Hang-seo chấm thủ môn cao 1m90 cho danh sách ĐT Việt Nam

Trong danh sách chuẩn bị cho ĐT Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup vào đầu năm tới, HLV Park Hang-seo tạo cơ hội cho khá nhiều những cái tên mới. Trong đó, người mới nhất được điền tên vào danh sách sơ bộ là thủ môn Bùi Tấn Trường. Không rõ chính xác, nhà cầm quân người Hàn Quốc chấm thủ môn Tấn Trường từ khi nào nhưng sau màn trình diễn chói sáng của Tấn Trường ở trận gặp Viettel, tên của thủ môn người Đồng Tháp này chính thức xuất hiện trong cuốn sổ tay của HLV Park Hang-seo.

Thủ môn cao 1m90 Bùi Tấn Trường.

Một cầu thủ lão tướng đã từ giã sân cỏ, lựa chọn công việc khác để mưu sinh như sự nghiệp thứ 2 được trao cơ hội thi đấu trở lại, trận đầu tiên ra sân là đoạt Cup QG, còn nguyên cơ hội vô địch V.League và trở lại ĐT Việt Nam. Chuyện này giống như một câu chuyện cổ tích nhưng nó đang trở thành hiện thực với Bùi Tấn Trường. Giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 34, Bùi Tấn Trường đã làm game streamer nhưng nhận được lời mời từ Hà Nội FC và thi đấu trở lại. Mọi người vẫn nghĩ, Bùi Tấn Trường ra Hà Nội FC để dự bị cho thủ môn số 1 Văn Công nhưng cuối cùng, chàng trai quê Lai Vung – Đồng Tháp này lại giành được suất bắt chính. Tới nay, chỉ tính riêng ở V.League 2020, Bùi Tấn Trường bắt 12 trận cho Hà Nội FC và trận nào, Tấn Trường ra sân, Hà Nội FC đều không thua, trong đó có 7 trận giữ sạch lưới, đội nhà có thêm 7 trận thắng – một con số quá thuyết phục với một cầu thủ đã nghỉ chơi bóng đỉnh cao gần 1 năm trời.

Do khả năng chống bóng bổng của hàng thủ ĐT Việt Nam rất hạn chế nên trong tiêu chí lựa chọn thủ môn của mình, HLV Park Hang-seo rất ưu tiên những cầu thủ có chiều cao. Về tiêu chí này, Tấn Trường có lợi thế, với chiều cao 1m90 của mình, hơn 2cm so với Văn Lâm và 4cm so với Văn Toản. Trước đây, HLV Park Hang-seo cũng triệu tập lên tuyển thủ môn Trần Bửu Ngọc – thủ môn có chiều cao tốt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, 1m92, một người đồng đội, đồng hương Đồng Tháp với Tấn Trường. Nhưng điểm HLV Park Hang-seo đánh giá Tấn Trường rất cao là khả năng làm chủ không gian trong vòng cấm địa, ra vào hợp lý và nhất là khả năng chơi bóng bằng chân của Bùi Tấn Trường. HLV Calisto trước đây từng nói: Nếu thiếu tiền đạo hay trung vệ quá, tôi có thể đăng ký Tấn Trường vào vị trí này.

Trong bóng đá hiện đại, khả năng chơi chân của các thủ môn ngày càng đóng vai trò quan trọng bởi hệ thống phòng ngự của các đội bóng hoạt động kín kẽ, các cầu thủ tuyến trên thường bị khoá chặt nên thủ môn chính là cầu thủ đầu tiên phát động tấn công hoặc nhận những tình huống phối với với các đồng đội. FIFA cũng thay đổi luật, theo đó, cho phép các cầu thủ nhận bóng trong khu vực cấm địa trong tình huống phát bóng để khuyến khích tấn công từ phần sân nhà. Về khả năng chơi chân, phát bóng tấn công nhanh hay phối hợp với các đồng đội, thủ môn Tấn Trường vượt trội so với các thủ môn còn lại ở Việt Nam và đây là ưu điểm mạnh nhất đã thuyết phục được ông thầy khó tính Park Hang-seo.

Ưu điểm thứ 2 của Bùi Tấn Trường được chính HLV Park Hang-seo đánh giá là… tuổi tác. Ở tuổi 34 của mình, Tấn Trường sẽ là cầu thủ lớn tuổi nhất của ĐT Việt Nam nếu được tập trung lần này. Tuổi tác cao, kinh nghiệm dày và đặc biệt, cái uy để hò hét, điều chỉnh hệ thống phòng ngự sẽ lớn hơn. Các thủ môn trẻ hoặc cùng tuổi với các đồng đội chơi phía trên thường không dám điều chỉnh một cách quyết đoán và đôi khi vẫn để lộ ra những lỗ hổng. Tấn Trường sẽ giải quyết được vấn đề này.

Ngoài ra, Bùi Tấn Trường cũng nhiều lần chinh phục đỉnh cao ở mọi cấp độ, vô địch V.League với B.Bình Dương vào năm 2014 và 2015, đoạt Cúp QG cùng B.Bình Dương và Hà Nội FC, vô địch Merdeka Cup cùng U23 Việt Nam, huy chương bạc SEA Games 2009 và nếu không có sai sót trong khâu đánh máy, Bùi Tấn Trường sẽ là nhà vô địch AFF Cup 2008 năm ấy. Gene nhà vô địch, kinh nghiệm thi đấu quốc tế sẵn có trong người của Bùi Tấn Trường và chắc chắn đó sẽ là những ưu điểm mà thầy Park không thể bỏ qua.

"HLV Park Hang-seo đánh giá cao khả năng chuyên môn của Bùi Tấn Trường cũng như kinh nghiệm của cậu ấy. Tên của Bùi Tấn Trường đã xuất hiện trong danh sách sơ bộ của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, ban huấn luyện sẽ xem xét, cân nhắc đến yếu tố phù hợp về lối chơi và sự hiểu nhau với các vị trí còn lại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng", một nguồn tin tiết lộ như vậy. Dự kiến, 6/12 này, ĐT Việt Nam sẽ tập trung và trước đó, HLV Park Hang-seo sẽ công bố danh sách triệu tập cho đội tuyển.