HLV Shin Tae-yong nói gì sau thất bại trước ĐT Việt Nam?

Thua ĐT Việt nam, HLV Shin Tae-yong từ chối đưa ra so sánh

Ở màn đọ sức tại lượt trận thứ 3 bảng B ASEAN Cup 2024, tiền vệ Nguyễn Quang Hải toả sáng với pha làm bàn duy nhất giúp ĐT Việt Nam đánh bại Indonesia với tỷ số 1-0 để mở toang cánh cửa vào chơi tại vòng bán kết.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong nhận xét về tình cảnh của ĐT Indonesia sau trận đấu với ĐT Việt Nam: "Thực ra thi đấu thì mới biết được, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ tiến lên.

So sánh ĐT Việt Nam thi đấu với hồi tháng 3, vị thuyền trưởng của ĐT Indonesia cho hay: "Đối với tôi, tôi không nghĩ đó là điều tốt khi có sự so sánh ĐT Việt Nam bây giờ và hồi tháng 3. So sánh như thế thì không phải phép, tôi nghĩ không nên so sánh như thế".



HLV Shin Tae Yong tham dự họp báo sau trận gặp Việt Nam.

Nhận xét về các học trò trong trận đấu ngày hôm nay, ông Shin nhấn mạnh: "Chúng tôi tham dự giải đấu này với các cầu thủ chủ lực vẫn còn trẻ. Họ vẫn cần có thời gian huấn luyện thì mới tốt được. Tôi cảm thấy họ chưa có đủ thời gian nên chưa thể hiện được. Tôi hơi tiếc nuối cho họ".

HLV Shin Tae-yong cũng gửi lời chúc mừng tới ĐT Việt Nam: "Chúc mừng Việt Nam và HLV Kim Sang-sik đã giành chiến thắng hôm nay. Đội hình của tôi hôm nay có nhiều cầu thủ trẻ. Trận đấu ngày hôm nay có khoảng cách giữa cầu thủ về mặt kinh nghiệm. Các cầu thủ trẻ của tôi đã làm hết sức về mặt tâm lý và thực hiện đúng kế hoạch tập luyện. Nói chung chúng tôi đã có một kinh nghiệm tốt".

"Thực ra không chỉ mỗi Indonesia mà tất cả các đội chịu chung khó khăn. Một số nước còn không có chuyến bay thẳng để di chuyển nên phải bay hơn 10 giờ. Ví dụ như chúng tôi từng phải bay hơn 12 tiếng mới sang Myanmar. Bản thân tôi là HLV còn thấy mệt, thì cầu thủ mệt thế nào nữa. Tôi vẫn giữ quan điểm vòng bảng nên đá tập trung, còn các vòng sau thì đá sân nhà sân khách. Di chuyển như thế này rất vô lý và nên thay đổi", ông Shin chốt lại.