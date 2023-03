HLV Troussier và thông điệp "đừng để ai nói bạn đã hết thời"

1. "Tượng vàng là biểu tượng cho hy vọng, bằng chứng rằng giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời rồi. Đây là ngọn hải đăng của hy vọng và khả năng. Là bằng chứng cho thấy giấc mơ trở thành hiện thực", Dương Tử Quỳnh nói.



Chủ nhân giải Nữ chính xuất sắc tại Oscar 2023 nhấn mạnh: "Đừng để bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn đã qua thời kỳ đỉnh cao. Đừng bao giờ bỏ cuộc".

Dương Tử Quỳnh đã 60 tuổi và lần đầu được đề cử giải Oscar. Nữ diễn viên phim Everything Everywhere All at Once đã làm nên lịch sử là diễn viên gốc Á đầu tiên thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc tại Oscar 2023. Dương Tử Quỳnh cũng là người phụ nữ da màu thứ hai giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong lịch sử Oscar.

Dương Tử Quỳnh giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ảnh: REUTERS

2. Đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời rồi. Đừng để bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn đã qua thời kỳ đỉnh cao. Thông điệp của nữ diễn viên 60 tuổi làm tôi nhớ đến HLV Park Hang-seo - nhà cầm quân 65 tuổi đã chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó. Ông Park đến Việt Nam trong sự nghi ngờ về năng lực và nhiều người nhận xét "đã hết thời", "qua thời đỉnh cao".

Suốt 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày để cố gắng tạo ra thành công, cũng như lời khẳng định ông chưa hết thời. Lee Dong-jun - người đại diện của HLV Park Hang-seo tâm sự với tôi rằng:"Ông ấy luôn luôn cố gắng nhiều hơn vào mỗi ngày, đây là lý do tạo ra thành công tiếp nối thành công".

HLV Park Hang-seo theo tiếng gọi của bầu Đức đã thành công ở tuổi 60.

Bóng đá Việt Nam dưới bàn tay và trí tuệ của HLV Park Hang-seo liên tục tạo ra thành công lớn lao, trong đó có những cột mốc lịch sử ở châu lục như Á quân U23 châu Á 2018, bán kết ASIAD 18 và đỉnh cao là hành trình vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nếu bóng đá Việt Nam có giải Oscar bóng đá thì ông Park đã được vinh danh. Tôi nghĩ ông Park đã gửi đi thông điệp ý nghĩa về sự nghiệp cầm quân: Đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời rồi.

3. Một điều thú vị khác là HLV Park Hang-seo rời đi thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng chọn một nhà cầm quân có tình cảnh tương tự. Ở tuổi 68, HLV Philippe Troussier trở thành người lớn tuổi nhất dẫn dắt ĐT Việt Nam, mức lương cao nhất và mục tiêu lớn nhất: Tấm vé dự World Cup 2026.

Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Philippe Troussier đã từng đứng trên đỉnh cao vào quãng thời gian dẫn dắt tuyển Nhật Bản từ năm 1998 - 2002, trong đó có lần đầu giúp Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup 2002. Sau 2 thập kỷ không dẫn một ĐTQG, HLV Troussier liệu có hết thời và triết lý bóng đá, cách quản trị liệu có còn phù hợp với bóng đá hiện đại?

HLV Troussier có hết thời, hay là người viết sử World Cup?

Câu hỏi trên không có gì quá lời với hoàn cảnh của HLV Troussier. Nhưng tất cả đều không mong đợi HLV Philippe Troussier sẽ cho đáp án sau cùng: Tôi đã thực sự hết thời. Người hâm mộ Việt Nam muốn được thấy nhà cầm quân 68 tuổi người Pháp đứng tại "sân khấu" World Cup 2026 để nói trong niềm xúc động và tự hào: Giấc mơ World Cup của Việt Nam thành hiện thực. Đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời, đừng để bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn đã qua thời kỳ đỉnh cao.

Hãy chờ xem HLV Philippe Troussier có là người hết thời, hay trở thành người viết trang sử mới cho bóng đá Việt Nam...