Hồ sơ vụ án: Mùi khét bất thường tại góc vườn và thủ đoạn đốt xác phi tang trong thùng phuy

Thi thể cháy đen trong thùng phuy ở góc vườn

Chiều muộn 22/2/2020, ông P.V.T. (SN 1971, ở thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) trở về nhà sau ngày làm việc mệt nhọc. Tra chìa khóa vào ổ mãi không mở được, ông T. lẩm bẩm: "Ổ khóa này hôm nay sao vậy". Vừa lẩm bẩm, ông T. bực dọc lấy hết sức lắc mạnh mấy lần thì biết cửa đã chốt bên trong.

Người thấm mệt, cộng thêm nỗi bực mình, ông T. "càm ràm" vòng qua mảnh vườn để đến cánh "cửa nách" mà gia đình luôn mở. Đi được một đoạn, ông thấy khói cùng mùi khét xộc vào mũi mình. Ông T. thấy kỳ lạ khi nhà không bóng người lại có khói bay lên. Sợ nhà bị chập điện cháy thứ gì, ông chạy nhanh vào kiểm tra từng gian bếp, gian phòng nhưng tất cả đều im lìm không có chuyện gì xảy ra. Trong nhà trống trơn không bóng người, thi thoảng mùi khét và làn khói nhẹ lại bay vào phảng phất.

Thùng phuy nơi phát hiện thi thể nạn nhân đang cháy. Ảnh T.L

Lần theo mùi khét, ông tiến lại gần góc vườn. Càng đến gần, ông càng thấy khói bốc mạnh cùng mùi khét nồng nặc khó tả. Cuối góc vườn, ông T. phát hiện chiếc thùng phuy đậy nắp kín, khói đen từ bên trong thùng vẫn bốc ra mạnh. Thắc mắc không biết ai lại đem "rác" đến nhà mình đốt, ông lật chiếc nắp, thì cảnh tượng bên trong thùng phuy khiến ông không đứng vững nổi. Một thi thể người đã cháy đen, khuôn mặt biến dạng không nhận rõ. Quá sợ hãi, ông T. nhanh chóng báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an huyện An Dương phối hợp cùng Công an TP.Hải Phòng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua công tác khám nghiệm, các cán bộ kỹ thuật hình sự phát hiện, thi thể bên trong thùng phuy ở góc vườn nhà ông T. là nam giới. Nạn nhân cao khoảng trên 1m70, một phần khuôn mặt đã bị cháy, không thể nhận diện bằng mắt thường.

Phía trong thùng phuy có nhiều mảnh vải cháy dở, chưa kể các mảnh vải khác đã bị cháy thành than. Theo đánh giá ban đầu của các điều tra viên, điều này chứng tỏ nạn nhân đã bị chất vải lên để đốt. Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định ở vùng cổ gáy nạn nhân này có một vết thương lớn, được gây ra bởi vật sắc. Nhiều khả năng trước đó nạn nhân bị sát hại bằng dao, sau đó hung thủ mới nhét vào thùng phuy, đốt thi thể nạn nhân nhằm phi tang.

Những dấu vết tại hiện trường

Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đã chỉ đạo chỉ đạo Phòng CSHS và Công an huyện An Dương phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan điều tra, truy bắt nghi phạm.

Công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi được tiến hành hết sức tỉ mỉ. Các giám định viên phát hiện, phía bậc lên xuống ở "cửa nách" ngôi nhà có hai vết vỡ xi măng rất mới. Khoảng cách vết vỡ ở bậc trên và bậc dưới trùng khớp với đường kính của mép dưới thùng phuy. Bên trong căn bếp có vết trượt, kéo. Qua đó, cảnh sát nhận định sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ dùng sức kéo lê chiếc thùng phuy ra góc vườn.

Tiến sâu vào phòng khách nhà ông T., ban đầu nhìn qua mắt thường thấy phòng khách không có nhiều bất thường. Tuy nhiên, khi các trinh sát quan sát kĩ chiếc ghế thì phát hiện có dấu hiệu của việc lau chùi sạch sẽ. Có thể, hung thủ đã không chú ý đến kẽ nhỏ của chiếc ghế. Tại đây, các trinh sát còn phát hiện vài vết nâu nghi là máu của nạn nhân. Căn cứ vào cơ chế hình thành vết thương của nạn nhân, cùng các dấu vết còn sót lại tại phòng khách, cơ quan công an nhận định vật liên quan vụ án chính là chiếc ghế.

Người dân xôn xao trước vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Ảnh T.L

Tiếp tục rà soát gian bếp, cơ quan công an tìm thấy con dao bản rộng được cất ngay gần bồn rửa bát dưới bếp, sát chân tường. Nhìn sơ qua thấy con dao này giống như bao con dao khác nhưng điểm bất thường ở chỗ, tại sao một con dao cũ là lại được rửa ráy tỉ mỉ, sạch sẽ đến vậy. Chắc chắn, có ai đó đã lau rửa rất kỹ con dao này. Qua xem xét, lực lượng khám nghiệm thu được vết màu nâu nghi máu còn dính tại cán dao. Khi so sánh con dao với vết thương trên gáy của nạn nhân, công an nhận định đây là hung khí gây án.

Hiện trường và hung khí gây án đã được xác định, câu hỏi mà lực lượng chức năng đặt ra lúc này: Nạn nhân là ai? Có quan hệ ra sao với gia đình ông T.? Ngay lúc này, trinh sát lại nhận được tin báo từ ông T rằng con trai ông là Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996) bỗng mất tích lạ thường. Gia đình không thể liên lạc được với T.

Liệu thi thể trong thùng phuy đã bị cháy đen có phải là con trai ông T.? Ai là hung thủ gây ra vụ án kinh hoàng trên?

Xác định nạn nhân

Tại hiện trường, nạn nhân bị đốt cháy, khuôn mặt bị biến dạng khó có thể nhận diện bằng mắt thường. Quá trình khám nghiệm, công an thu được trong thùng phuy một chiếc ví da cháy dở. Ở mép ví có chữ L- O. Tiến hành kiểm tra, bên trong không có tiền, chiếc CMND cũng bị lửa thiêu rụi gần như toàn bộ, chỉ còn sót lại phần cuối tên là L.

Căn cứ vào những dấu vết ấy, các điều tra viên nhận định nạn nhân có khả năng tên là L. Nhiều tổ công tác được cử đi rà soát, tìm danh tính nạn nhân. Lúc này, kết quả giám định dấu vân tay thu được từ thi thể cũng cho ra kết quả là của anh N.V. L. (SN 1995, trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Khi các trinh sát tiếp cận gia đình thì được người thân anh L cho biết, anh này ra khỏi nhà từ trưa 22/2/2020. Khi đi, anh L. sử dụng chiếc xe máy hiệu Yamaha màu xanh. Cũng từ trưa ngày 22/2, gia đình cũng mất liên lạc với anh L. Khi ra khỏi nhà, anh L. không báo cho gia đình biết đi đâu.

Để chắc chắn hơn, công an đã tiến hành giám định mẫu ADN của người nhà anh L. Kết quả đã khẳng định anh L. chính là nạn nhân xấu số trong chiếc thùng phuy.

Chiếc xe máy anh L. đi cũng được tìm thấy trong nhà ông T. Ở phần đuôi xe có dấu hiệu cạy, tháo biển kiểm soát. Các trinh sát còn phát hiện dấu vết mở lấy xăng từ chiếc xe này. Điều đó trùng khớp với kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị tưới xăng lên để đốt.