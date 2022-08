Hòa Bình: Mưa lũ làm vợ chết, chồng mất tích

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 2), thời tiết khu vực tỉnh Hòa Bình có mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa lớn nhất đạt 255,6mm tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Cụ thể: Tính đến 15 giờ chiều nay (11/8), mưa lũ tại huyện Lạc Thủy đã làm 1 người chết, 1 người mất tích. Người chết do đuối nước là chị Đinh Thị N. (SN 1987, trú tại thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy). Người mất tích là anh Đinh Ngọc H. (SN 1984, là chồng chị Đinh Thị N.).

Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Ảnh: Hóng Biến Hoà Bình

Thông tin ban đầu, vợ chồng chị N. đi qua suối Ba Hang thuộc địa bàn thông Đồng Bong, xã Đồng Tâm (suối nước chảy từ xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam sang thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm), do nước lớn, chảy xiết nên chị N. bị lũ cuốn trôi và tử vong. Thi thể chị N. được vớt lúc 11 giờ cùng ngày. Còn chồng chị N. là anh H. hiện đang mất tích.

Bên cạnh thiệt hại về người, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình cũng gây thiệt hại cho 12 hộ dân tại các huyện: Tân Lạc, Cao Phong, Đà Bắc, Mai Châu. Gần 280ha diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 230 con gà bị nước cuốn trôi thuộc địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc...

Ngoài ra, mưa lũ cũng gây sạt lở, nước dâng cao tại các ngầm tràn ở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, hiện nay, chính quyền địa phương nơi xảy ra thiệt hại triển khai các biện pháp tiêu thoát úng cho hoa màu, cắm biển cảnh báo khu vực mất an toàn. Đồng thời, khắc phục tạm thời những vị trí sạt lở nhằm đảm bảo an toàn người và tài sản khi tham gia giao thông qua những điểm sạt lở, ổn định đời sống cho người dân.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hoà Bình tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với mưa bão, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo tình hình thời tiết để có biện pháp ứng phó phù hợp.