Hoa khôi 10x xinh đẹp: “Thành tích có được không nhờ kỹ năng thì chỉ là hư vô”

Hoa khôi học giỏi từng là thủ khoa

Lê Thị Ngọc Ánh (SN 2000) đang là sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh của ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội. Năm 2019, Ngọc Ánh xuất sắc vượt qua nhiều gương mặt khác của cuộc thi "Miss & Mr VNU", trở thành Hoa khôi của ĐH Quốc gia Hà Nội. Cũng trong cuộc thi đó, Ánh nhận thêm hai giải phụ là Thí sinh có phần trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất và Gương mặt khả ái.



Hoa khôi xinh đẹp Lê Thị Ngọc Ánh. Ảnh: NVCC



Sau cuộc thi tại trường, Ngọc Ánh tiếp tục thử sức ở cuộc thi Nữ sinh viên thanh lịch Thủ đô năm 2019 và lọt top 15.

Ít ai biết rằng, không chỉ xinh đẹp, cô gái 10x đến từ Tân Kỳ Nghệ An còn học giỏi. Suốt 12 năm phổ thông cô đều là học sinh giỏi toàn diện. Thời học THPT, Ngọc Ánh cũng giải Nhì môn Giáo dục công dân, giải Ba môn Tiếng Anh cấp tỉnh. Hơn thế, trong mùa tuyển sinh năm 2018, Ngọc Ánh là thủ hoa đại học khối D78 (Ngữ văn - Khoa học xã hội - Tiếng Anh - PV) và khối C (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý - PV) tại trường THPT Tân Kỳ 3, Nghệ An. Hiện tại Hoa khôi 10x đang dồn sức học tập với mong muốn tốt nghiệp loại Giỏi khi ra trường.

"Danh hiệu hoa khôi thực sự là một điều bất ngờ đối với em và là cú nhảy vọt quan trọng trong những năm tháng đại học, nó giúp em tự tin hơn, có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống", Hoa khôi ĐH Quốc gia Hà Nội tâm sự.

Ngọc Ánh cho biết, danh hiệu hoa khôi đã giúp cô tự tin hơn trong cuộc sống. Ảnh: NVCC



Ngọc Ánh chia sẻ, từ khi còn nhỏ, cô đã thích thử sức với nhiều vai trò ở nhiều lĩnh vực khác nhau, thử làm MC, biết múa, hát và thuyết trình. Việc tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động đội đoàn ở những năm học THCS đã giúp cô tôi luyện thêm bản lĩnh cho chính mình cho các cuộc thi về sau.

"Em thường hay đùa với mọi người em là hoa khôi mùa dịch. Khi em vừa đăng quang thì dịch tới và kéo dài đến hết cả nhiệm kỳ. Đối với em, hai năm vừa qua kế hoạch của em bị ảnh hưởng khá lớn. Em nhận ra rằng chúng ta thay vì trốn tránh dịch bệnh thì hãy tập thích nghi, có thể dịch bệnh là bất lợi với một vài người nhưng đối với một số ngành khác lại là cơ hội nếu chúng ta đủ tự tin và khôn ngoan để nắm bắt. Nên bây giờ, để chuẩn bị cho hành trang sắp tới, em luôn cố gắng trau dồi thêm cho bản thân nhiều kiến thức, nắm bắt xu thế công nghệ và trở thành công dân mới trong thời đại 4.0", Ngọc Ánh nhận định.

Thành tích có được không nhờ kỹ năng thì chỉ là hư vô

Đạt danh hiệu hoa khôi song đối với Ngọc Ánh, kỹ năng mới là điều quan trọng nhất. Hoa khôi 10x chia sẻ, cô không đặt nặng thành tích vào bất kỳ việc gì. Cô coi đó là trải nghiệm cho cuộc sống nên mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội 2019 cho rằng, kỹ năng đối với cô mới là điều quan trọng. Ảnh: NVCC



"Bản thân em là người không quá đặt nặng về vấn đề thành tích. Bởi sở dĩ đối với em, bản chất thật có được quan trọng hơn là những cái danh hào nhoáng bên ngoài. Khi mình đã có được kỹ năng thì chắc chắn việc mình làm và phấn đấu sẽ mang lại hiệu quả hơn, có khả năng đạt kết quả cao hơn. Đó là lúc chúng ta đạt được thành tích, hơn nữa đó là thành tích bởi chính thực lực của bản thân mình. Danh hiệu, thành tích ở bên ngoài tất nhiên có thể khiến cho bản thân mình tự tin hơn, giúp đỡ cho mình ở nhiều lĩnh vực, là động lực của mình để cố gắng, nhưng nếu thành tích đạt được không bởi kỹ năng của mình thì nó cũng chỉ là hư vô", Ngọc Ánh nói.

Xuất thân vốn từ một gia đình cơ bản ở vùng nông thôn, là người con của vùng đất miền Tây xứ Nghệ song Ngọc Ánh luôn tự hào vì điều đó.

Ngọc Ánh mơ mộng với tà áo dài trắng. Ảnh: NVCC



"Có những sự khó khăn nhất định nhưng cá nhân em không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, và em cảm thấy những sự khó khăn đấy đã trau dồi cho em tính cách quật cường, nghiêm túc và nỗ lực cố gắng", 10x vui vẻ nói. Chính sự lạc quan và vui vẻ cùng châm ngôn sống "sau cơn mưa trời lại sáng" của Hoa khôi 10x xinh đẹp đã giúp cô có những bước đầu trên con đường chinh phục mục tiêu của mình.

Biến khó khăn thành thuận lợi, hai năm qua với việc học online, Ngọc Ánh đã tận dụng khoảng thời gian này để học thêm những kỹ năng mềm, các ngôn ngữ khác, cũng như tham gia một vài cuộc thi nhằm nâng cao ý thức của mọi người về phòng chống dịch Covid-19, chấp hành quy định 5K của Bộ Y tế.

"Mong cho đợt dịch này kết thúc, mọi việc quay lại quỹ đạo để mọi người có thể thoải mái với cuộc sống cũng như công việc của mình", Hoa khôi 10x hy vọng.