Học sinh trả lời câu hỏi "Nếu bố hoặc mẹ ngoại tình thì sao?" khiến phụ huynh lặng người

Nếu bố hoặc mẹ ngoại tình?

Khi được đặt câu hỏi "Nếu bố hoặc mẹ ngoại tình thì bạn sẽ thế nào, ai là người tổn thương, bạn sẽ ở với ai...?", 4 học sinh được chọn hỏi ngẫu nhiên đã trả lời rất chân thật.

Một em cho biết: "Câu hỏi này mình hỏi bố mẹ khá nhiều và họ luôn trả lời mình bằng một nụ cười. Mình luôn thắc mắc tại sao họ lại luôn nở nụ cười như vậy nên mình sẽ hỏi lại bố mẹ. Nếu có thì người tổn thương là mẹ mình. Mẹ mình có thể tụt huyết áp mất. Mình và chị mình có thể bị trầm cảm. Nếu chuyện này xảy ra mình sẽ đi theo mẹ vì mẹ là người có thể thấu hiểu mình".

Em học sinh khác thì thổ lộ: "Thực sự mình chưa bao giờ mình nghĩ bố mẹ mình ngoại tình với ai cả. Nếu 1 trong 2 ngoại tình, đừng mong mình chấp nhận họ nữa. Tại vì mình không thể suy nghĩ gì được khi họ có mối quan hệ với người khác. Trong chuyện này, mình nghĩ không có ai tổn thương nhất mà ai cũng tổn thương. Nếu bố mình ngoại tình thì mẹ sẽ vô cùng tổn thương vì đối với mẹ bố không chỉ một nửa thế giới của mình mà còn là một nửa thế giới của mẹ. Ngược lại với bố cũng thế. Nếu 1 trong 2 người ngoại tình chắc chắn những người còn lại sẽ bị ảnh hưởng và những người con sẽ không có cái nhìn đúng về tình yêu.

4 học sinh tham gia trả lời câu hỏi "Nếu bố hoặc mẹ bạn ngoại tình". Ảnh: CMH

Nếu chuyện này xảy ra mình sẽ ở với người không ngoại tình vì mình sẽ có cảm giác cực kỳ chán ghét và không có lý do nào chính đáng để chấp nhận cho họ đi ngoại tình hết. Người ngoại tình nên chu cấp tiền cho người còn lại nuôi con".

Bày tỏ suy nghĩ của mình, một em cho biết: "Chưa bao giờ mình nghĩ đến việc đó và nếu có thì mình sẽ rất gục ngã, rất cay và bực. Mình nghĩ trong chuyện này, người bị bỏ lại là người bị tổn thương nhất. Mình và em gái mình sẽ rất tổn thương".

Cuối cùng các em nhắn nhủ với người lớn: "Mình mong 1 trong 2 người không gây sự mà đối xử nhau bình thường chứ đừng gặp nhau là đánh nhau, tức giận. Nếu có một gia đình hạnh phúc và êm ấm thì hãy tôn trọng những gì mình đang có mà đừng lấy những thứ tốt đẹp hơn mà chưa chắc đã tốt hơn với mình" và "Ngoại tình như vết nhơ không hàn gắn lại được. Đạp đổ những gì đã có trong hiện tại thì chưa chắc đã tốt hơn trong tương lai. Con mong bố mẹ không làm gì cả và hãy sống cùng nhau".

Đại diện nhóm thực hiện clip về chủ đề ngoại tình chia sẻ về dự án kênh nội dung số cho trẻ em. Ảnh: Tào Nga

Đó là nội dung trong clip do chính học sinh Trường Dewey thực hiện và đăng tải trên kênh "nội dung số" W (We Are The World) - kênh hoàn toàn của trẻ em vừa được ra mắt với sự tư vấn của cố vấn chuyên môn nhà báo, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng.

Anh Lại Bắc Hải Đăng cho biết: "Đây là một trong các chủ đề đưa ra cho các bạn thực hiện. Có những chủ đề vui tươi, nhẹ nhàng nhưng cũng có chủ đề thực sự khiến người lớn phải giật mình. Khi tôi xem video này tôi cũng lặng đi. Tôi làm việc với trẻ em nhiều và gọi các bạn là bạn. Tôi không nghĩ học sinh có thể nói được những câu vừa rồi".

Người ngoại tình có nghĩ đến con không?

Nói về chuyện bố mẹ ngoại tình, em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 7 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội bày tỏ: "Em không nghĩ rằng câu chuyện trên phim ảnh kia lại xảy ra chính ở nhà em. Bố em yêu người khác rồi cãi vã với mẹ em. Cuối cùng hai người ly hôn, em ở với mẹ. Bố vẫn chu cấp hàng tháng cho em nhưng em không còn tình cảm với bố nữa. Mỗi lần gặp em chỉ cười trừ. Em không chấp nhận sự thật người ngoại tình lại là bố em".

Em Hoàng Khánh Duy, học sinh lớp 8 ở quận Tây Hồ, Hà Nội khẳng định: "Bố mẹ em vẫn sống hạnh phúc bên nhau, yêu thương em. Nếu một trong 2 người ngoại tình em sẽ sốc lắm. Em không chấp nhận sự thật này".

Nhà văn Hoàng Anh Tú với nhiều năm kinh nghiệm làm anh Chánh Văn của báo Hoa học trò và hiện là khách mời của nhiều chương trình tư vấn tâm lý, chia sẻ với PV báo Dân Việt, anh nhận xét: "Với người lớn, chúng ta có nhiều lý do để khiến chúng ta ngoại tình hay không nên ngoại tình. Thế nhưng với trẻ con thì rất đơn giản bố là bố, mẹ là mẹ, là những người còn nguyên vẹn với người con lại".

Cũng theo nhà văn Hoàng Anh Tú: "Nhiều năm làm việc với trẻ con, tôi biết trẻ con là như vậy. Trước sự tích cực thì các em tích cực một cách trọn vẹn nhưng trước vấn đề tiêu cực thì cũng cực đoan kinh khủng. Trẻ con không bao giờ có sự bao dung với cái xấu. Đó là tâm lý phổ biến mà nhiều khi cha mẹ quên mất, không để ý mà làm những điều tổn thương cho những đứa trẻ.

Tôi từng tuyên bố một cách chắc nịch rằng: Thương con sẽ chẳng ai đi ngoại tình cả. Tôi vẫn giữ cái tuyên bố đó. Dù biết rằng nhiều người không đồng tình vì "cảm xúc tình yêu là thứ không thể kiểm soát", vì "đời này không ai chắc chắn được điều gì, phải xảy ra rồi mới biết", vì tôi đúng là ếch ngồi đáy giếng!

Nhà văn Hoàng Anh Tú. Ảnh: Tào Nga

Nhiều người rất thương con nhưng họ vẫn ngoại tình vì nghĩ rằng đời ai nấy sống, trẻ con thì không biết gì cả đâu. Ngoại tình là thứ tình giấu kín, không công khai rộng rãi. Chẳng ai đi ngoại tình mà lu loa khắp nơi. Nhưng tin không, lũ trẻ luôn nhạy bén hơn cả… vợ bạn. Nhiều inbox tới tôi đều từ những đứa trẻ phát hiện ra bố mình, mẹ mình có người khác. Và tất nhiên, thương tổn đó luôn đau đớn, thậm chí còn đau hơn người cha, người mẹ là nạn nhân.

Lũ trẻ cũng là một nạn nhân. Chúng không được miễn trừ đâu. Chúng cũng là kẻ bị phản bội nên nhiều đứa trẻ lớn lên cùng một trái tim mang vết sẹo đó dù chúng không trực tiếp ngoại tình hay bị phản bội. Như sáng nay, một người chị của tôi nói: "Có nhiều cháu thấy bố ngoại tình nên từ chối yêu đương". Vết thương đó, ai chịu trách nhiệm? Nói thương con nhưng vẫn làm tổn thương con thì còn gọi là thương con chăng?

Vợ chồng tôi vẫn dọa nhau về những thương tổn xảy đến với con cái mình. Để sợ làm điều sai trái. Để nỗ lực sống đúng, tử tế với nhau và cả với cuộc đời này. Vì với chúng tôi, thương con bắt đầu từ việc phải trở thành người cha tử tế, người mẹ tử tế. Bằng không, nói thương con sẽ thấy ngượng mồm lắm".