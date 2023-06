Hơn 100.000 thí sinh “quyết chiến” với môn thi cuối vào lớp 10, có em luống cuống vì mất giấy báo thi

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sáng nay, 11/6, khác với không khí của ngày đầu tiên, ngày thứ hai thi vào lớp 10, phụ huynh Hà Nội không đưa con đến quá sớm và thong thả hơn. Ngay từ sáng sớm trời khá oi nóng, nhiệt độ hôm nay được dự báo lên tới 37 độ C.



Đúng 8h, thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi môn Toán.

Vượt qua những mệt mỏi, căng thẳng trong ngày thi thứ nhất, thí sinh quyết tâm "quyết chiến" trong ngày thi thứ hai để có thể đạt điểm số cao nhất. Ghi nhận của PV Dân Việt tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Quý Đức và THPT Đại Mỗ (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm).

Thí sinh Nguyễn Gia Khánh (học sinh trường THCS Nguyễn Quý Đức, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Trong ngày thi hôm qua em làm bài tương đối tốt. Môn Văn dù không phải là thế mạnh nhưng đề phù hợp nên cũng có thể đạt 6-7 điểm.

Môn Tiếng Anh thì có thể được hơn 7 điểm. Riêng môn Toán sáng nay là thế mạnh của em, em quyết tâm sẽ dành điểm số cao nhất".

Mặc dù quyết tâm nhưng Khánh có chút luống cuống và lo lắng vì kết thúc ngày thi thứ nhất, em làm mất giấy báo dự thi. May mắn em được hướng dẫn làm cam kết và tiếp tục dự thi trong phần thi sáng nay.

Chị Lê Thị Thủy, mẹ của thí sinh Nguyễn Gia Khánh cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi này con đã học hành, ôn luyện suốt nhiều tháng qua. Là con trai vốn tính ham chơi nhưng qua kỳ thi này con cũng được rèn luyện thêm về tính kỷ luật và sự quyết tâm.

"Hôm qua về con khá mệt nhưng cháu vẫn tâm sự hôm nay sẽ quyết tâm làm bài tốt nhất để có điểm số cạnh tranh. Con mất giấy tờ nhưng tôi vẫn động viên để cháu yên tâm, bình tĩnh làm bài thi", chị Thủy nói.

Thí sinh chuẩn bị tư trang vào thi môn Toán sáng nay, 11/6 tại điểm thi Trường THPT Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.



Còn Dương Ngọc Minh (học sinh trường THCS Khương Đình) thì đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Đại Mỗ, nguyện vọng 2 là Trường THPT Khương Hạ.

Ngọc Minh cho biết, để đi thi em đã dậy sớm từ lúc 5 giờ. "Bố mẹ đều là dân lao động, vì thế em tự di chuyển tới địa điểm thi. Mấy tháng nay em cũng tự học, tự ôn luyện. Dù luyện kỹ nhưng do là kỳ thi lớn đầu cấp nên em vẫn cảm thấy run run", Ngọc Minh chia sẻ.

Dương Ngọc Minh (học sinh trường THCS Khương Đình) chia sẻ về bài thi của mình. Clip: Nguyệt Tạ

Nhà cách địa điểm thi 9km, Ngọc Minh đã dậy sớm, ăn sáng rồi tự gọi Grab tới địa điểm thi. Minh chia sẻ thêm: "Trong phần thi Ngữ văn và Tiếng Anh hôm qua em làm bài khá tốt. Theo tính toán, môn Văn có thể được 8 điểm còn môn tiếng Anh có thể được 7,75 điểm.Trong môn cuối này em quyết tâm dành được 8 điểm để có điểm số tốt nhất và đậu nguyện vọng 1".

Thí sinh Trịnh Hà My (học sinh Trường THCS Marie Curie) cho biết hôm qua là một ngày thi khá vất vả, nhưng kết quả của em tương đối khả quan. Cả hai môn Văn và Tiếng Anh chắc sẽ đều đạt điểm khá giỏi. My cho biết, ngày cuối dự thi môn Toán - đây cũng là thế mạnh của My vì thế em khá tự tin hơn và quyết tâm sẽ làm bài thi thật tốt để giành điểm tuyệt đối.

Khoảng 7h30, những thí sinh cuối cùng bước vào bên trong điểm thi. Các em có 2 tiếng để làm bài thi môn Toán. Thời gian kết thúc làm bài thi là 10h. Bài thi được làm theo hình thức tự luận.

Theo Sở GDĐT Hà Nội, số lượt thí sinh đăng ký dự thi trên toàn thành phố là 115.651, có 594 thí sinh vắng mặt tại buổi thi ngữ Văn sáng 10/6 và 609 thí sinh vắng mặt tại buổi thi môn Ngoại ngữ chiều 10/6.

Trong ngày thi đầu tiên có 5 thí sinh vi phạm quy chế thi liên quan đến việc mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi.

Cũng trong ngày 10/6, thí sinh đánh giá đề Văn và Tiếng Anh khá "dễ thở" và để đạt điểm 7-8 là không quá khó.

Gần 105.000 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 THPT Hà Nội 2023 trong khi tổng chỉ tiêu là khoảng 72.000, như vậy, khoảng 33.000 em sẽ không có suất vào công lập.