Thực hiện Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” năm 2023 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Bộ Công an, sáng 4/8/2023, Công an thành phố (CATP) Hà Nội tổ chức Lễ phát động Hành trình “Giọt máu nghĩa tình 2023”, đông đảo cán bộ, chiến sĩ đã hưởng ứng tham gia chương trình hiến máu tình nguyện.

Sáng 4/8/2023, Công an thành phố (CATP) Hà Nội tổ chức Lễ phát động Hành trình “Giọt máu nghĩa tình 2023”.

Hành trình “Giọt máu nghĩa tình 2023" là hoạt động thiết thực, ý nghĩa lan tỏa thông điệp “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” gắn với hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô - “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Để nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện; hỗ trợ đáp ứng nhu cầu sử dụng máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, đặc biệt tại các bệnh viện có quy mô, đông bệnh nhân, cần nguồn máu dự trữ lớn, ngày 22/5/2023, Công an Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-CAHN-PX03 về tổ chức Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2023 và giao cho Đoàn Thanh niên CATP chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Phạm Thanh Hùng PGĐ công an TP. Hà Nội cho biết: "Những năm qua, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, các tổ chức đoàn thể thường xuyên quan tâm làm tốt công tác hiến máu tình nguyện và đã vận động 26.203 lượt cán bộ, chiến sĩ hiến tặng 22.348 đơn vị máu góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu; qua đó đã đề cao và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình của người cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, sẵn sàng chia sẻ phần máu của mình để cứu giúp đồng đội và người bệnh.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã tích cực tham gia hiến máu từ 10 đến 35 lần; nhiều lượt tập thể, cá nhân cũng đã được Bộ Công an, Bộ Y tế và các cấp, các ngành khen thưởng về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã vinh dự là 1 trong 9 tập thể được tôn vinh, trao tặng Giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2022".

Đại tá Phạm Thanh Hùng PGĐ công an TP. Hà Nội tham gia hiến máu tại buổi lễ phát động.

"Tuổi trẻ Công an Thủ đô luôn nhận thức rõ niềm tự hào và trách nhiệm khi được cùng với các lực lượng Công an Thành phố phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần vì nhân dân phục vụ, bảo đảm tốt an ninh trật tự và đấu tranh trấn áp tội phạm. Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện và Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2023 trong lực lượng Công an Thủ đô", Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng Bí thư Đoàn thanh niên công an TP. Hà Nội cho biết.

Hơn 600 cán bộ, chiến sĩ công an đã tham gia hiến máu tại buổi lễ phát động sáng nay. Ảnh V.N

Được biết, trong sáng nay (4/8) có hơn 600 cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tại trụ sở công an TP. Hà Nội. Hành trình được tổ chức thành 13 buổi tại 12 điểm thuộc CATP, Công an cấp huyện và các đơn vị khác ngoài CATP trong gần 1 tháng từ ngày 4/8/2023 đến 25/8/2023; thực hiện chỉ tiêu hiến tặng 2.300 đơn vị máu để cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trong tháng 8, đoàn CATP sẽ tiếp tục tổ chức hiến máu tại các trụ sở của công an TP. Hà Nội. Ảnh V.N