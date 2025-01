Hợp tác xã ở Bắc Ninh nuôi cá trên sông thu 52 tỷ, dịp Tết này sẽ bán tiếp 350 tấn cá

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Đức Chiến - Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng ở thôn Kiểu Lương, xã Đức Long, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ đầu năm đến nay, các thành viên của HTX nuôi cá lồng trên sông Đuống đã thu hoạch 750 tấn cá các loại, bán ra thị trường thu về 52 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng ở thôn Kiểu Lương, xã Đức Long, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thả nuôi cá lồng trên sông Đuống đã thu hoạch 750 tấn cá các loại, bán ra thị trường thu về 52 tỷ đồng. Ảnh: Khương Lực

Các loại cá HTX thả nuôi chủ yếu là cá diêu hồng, cá chép giòn, cá lăng đen. "Từ nay đến Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, HTX sẽ bán nốt 350 tấn cá các loại, số cá còn lại sẽ gối vụ năm 2025 khoảng 500 tấn" - ông Chiến nói và cho biết về thị trường đầu ra của cá diêu hồng, cá chép giòn đang được gia trong khi giá cá lăng đen bị đẩy xuống thấp do nguồn cá nhập khẩu từ Trung Quốc về nhiều, bán với giá rẻ.

Ở thời điểm hiện tại, cá diêu hồng đang được HTX xuất bán buôn với giá 50.000 đồng/kg, giá cá chép giòn bán với giá 115.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng so với năm ngoái. Riêng với cá lăng đen, giá bán buôn bị đẩy xuống 60.000 đồng/kg, thấp hơn so với năm ngoái khoảng 30.000 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân giá cá lăng đen giảm sâu, ông Nguyễn Đức Chiến cho rằng, nguồn cá lăng đen từ Trung Quốc nhập khẩu về nhiều nên giá bán bị đẩy xuống thấp. Chính vì thế, HTX khuyến cáo các thành viên phải tính toán đầu vào và đầu ra cho hợp lý, nhất là khi lựa chọn con giống thả cho phù hợp tránh tình trạng cung vượt cầu, được mua thì rớt giá, được giá thì cá không có để bán.

HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng được thành lập tháng 9/2019 có 11 thành viên với tổng số lồng thả nuôi là 170 lồng. Đến nay, HTX có 15 thành viên với khoảng 400 lồng nuôi cá trên sông Đuống.

Trong năm 2024, nghề nuôi cá lồng trên sông ở Bắc Ninh gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng từ cơn bão số 3 (bão Yagi), làm thiệt hại gần 200 lồng cá. Riêng với HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng rất may mắn tất cả các lồng bè đều an toàn, do các lồng cá được che khuất bởi làng Kiều Lương.

"Khi nước lũ dâng cao, các lồng bè được đưa vào gần bờ neo tời cố định cách xa dòng chảy đảm bảo an toàn và cá không bị ảnh hưởng nhiều. Duy nhất có 1 thành viên là gia đình ông Phạm Như Huynh khi bão về tời cân cá rơi xuống lồng làm rách lưới nên cá thất thoát ra ngoài mất khoảng 5 tấn cá lăng đen, thiệt hại từ 300-400 triệu đồng" - ông Chiến thông tin.

Ông Vũ Văn Chiến thông tin, do ít bị ảnh hưởng từ cơn bão số 3 (bão Yagi) nên hiệu quả kinh tế mang lại cho các thành viên HTX từ nghề nuôi cá lồng trên sông Đuống rất cao. Đơn cử như gia đình ông Nguyễn Văn Trách thả nuôi hơn 80 lồng cá, mỗi năm cung cấp ra thị trường 450 tấn cá các loại và ông còn cung cấp thức ăn nuôi cá cho một số thành viên trong HTX.

"Tổng thu nhập của gia đình ông Trách một năm khoảng 3,5-4 tỷ đồng" - ông Chiến cho biết và thông tin nhiều thành viên khác trong HTX đều là các hộ chăn nuôi giỏi, mỗi năm mang lại thu nhập cho gia đình từ 300-500 triệu đồng.

Năm 2024, giá cá diêu hồng và cá chép giòn được giá, hiện các thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng đáng bán cá chép giòn giá buôn là 115.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng so với năm ngoái. Ảnh: Khương Lực

Để nghề nuôi cá lồng trên sông đảm bảo hiệu quả kinh tế, ông Chiến và các thành viên trong HTX HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng đề nghị cơ quan chức năng kiểm soát môi trường, dịch bệnh.

"Đối với cá chép năm nay xuống giống bị nấm chết nhiều, lượng hao hụt đầu con lớn. Nguyên nhân do nguồn nước ngày càng ô nhiễm vì các nhà máy xả thải ra sông không qua xử lý như cống Chì và cống Long Khê, ảnh hưởng đến đàn cá nuôi trên sông" - ông Chiến nói và đề nghị chính quyền, Hội Nông dân các cấp quan tâm hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để các thành viên của HTX có thêm nguồn lực để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản Bắc Ninh nhận định, nghề nuôi cá lồng, nhất là nuôi các loại cá đặc sản như cá lăng, cá chép giòn, cá nước lạnh trên sông vẫn được duy trì và làm thay đổi cơ cấu đàn cá thả nuôi theo hướng nâng cao giá trị kinh tế; năng suất, sản lượng và giá trị chăn nuôi, thủy sản đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh Bắc Ninh.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Ninh có có 157 hộ nuôi cá lồng tại 29 thôn thuộc 21 xã nằm trong 6/8 huyện, thị, thành phố với 2.700 lồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 71 lồng). Năng suất trung bình cho 1 lồng 108 m3 (6 m x 3 m x 6 m) hiện nay đạt 4,5-5 tấn/lồng/lứa nuôi.