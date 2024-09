Chuyên gia nhận định như thế nào về hướng đi của bão số 4, những tỉnh nào phải đặc biệt lưu ý?

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định về hướng đi của bão số 4. Nguồn: NCHMF.

Ông nhận định như thế nào về áp thấp nhiệt đới, khi mạnh lên thành bão, hướng đi của bão số 4 sẽ như thế nào?

- Sáng nay, 18/9, theo nhận định của chúng tôi, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển chậm lại, vào lúc 7 giờ sáng nay, áp thấp nhiệt đới còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông, dự báo khoảng 24 giờ tới khi di chuyển đến Hoàng Sa, nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão.

Hiện, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây, và khi mạnh lên thành bão sẽ đổi hướng theo hướng Tây Tây Bắc và đi vào đất liền các tỉnh miền Trung.

Vị trí của áp thấp nhiệt đới lúc 9 giờ sáng 18/9. Ảnh: NCHMF.

Ông có đưa ra những cảnh báo gì về tác động của áp thấp nhiệt đới/bão số 4 trong những ngày tới?

Do tác động của áp thấp nhiệt đới/bão số 4, các địa phương cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề sau.

Trên biển, từ ngày hôm nay, trên vùng biển Bắc biển Đông sẽ có gió cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 7 - 8.

Sáng mai, 20/9, vùng gió mạnh sẽ mở rộng ra các tỉnh Trung bộ, trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2 - 4 m, vùng tâm bão cao 3 - 5m.

Đáng chú ý, do tác động của giải hội tụ nhiệt đới cộng với hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, hiện tại, nhiều nơi ở miền Trung đã có mưa to, lượng mưa phổ biến 30 - 70mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo, do tác động của bão số 4, từ ngày 18/9 đến ngày 20/9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Từ ngày 18/9 đến ngày 19/9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).