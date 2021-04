"Hotgirl bóng chuyền" Dương Thị Hên "tái xuất" thi đấu cho... Đồng Nai?

Cựu chủ công của CLB Bình Điền Long An và ĐTQG nữ - Dương Thị Hên đã giải nghệ gần 1 năm qua, về nhà học nghề trang điểm cho cuộc sống tương lai. Nhưng gần đây có thông tin cô sẽ tái xuất trở lại thi đấu bóng chuyền. Tuy vậy, cựu chủ công 23 tuổi này không phải thi đấu cho bất kỳ CLB nữ nào ở giải VĐQG mà chỉ là đội bóng phong trào mang tên SV19 ở Đồng Nai.

Theo HLV trưởng Võ Văn Tấn (SV19), do ban đầu anh thành lập đội chỉ đa số là HS-SV và vào năm 2019 nên đặt tên đội là SV19. Việc cựu chủ công Dương Thị Hên đến thi đấu cho đội SV19 là do cô mến niềm đam mê bóng chuyền của anh Võ Văn Tấn và các bạn nữ ở đội bóng này. Những ngày qua, Dương Thị Hên đã tự tập ở quê nhà để tìm lại cảm giác bóng do nghỉ thi đấu quá lâu.

Theo kế hoạch, đội bóng SV19 của Dương Thị Hên sẽ tham dự giải bóng chuyền nữ phong trào - cúp Unifly 2021 sẽ khai mạc vào ngày 18/4/2021 tại trường ĐH TDTT TP.HCM với sự tham dự của 10 đội nữ mở rộng. Sự góp mặt của Dương Thị Hên do điều lệ BTC cho phép mỗi đội bóng được tăng cường 1 VĐV chuyên nghiệp ở giải VĐQG, hạng A hay bóng chuyền bãi biển để tăng sự hấp dẫn cho giải.



Nhà có 3 cô con gái và cũng như người chị lớn Dương Thị Nhàn, Dương Thị Hên bộc lộ tài năng bóng chuyền từ rất sớm. Cô chủ công đến từ vùng quê Đức Huệ có lẽ là trường hợp hy hữu khi mới 13 tuổi đã được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia, chỉ một năm sau khi gia nhập tuyển năng khiếu bóng chuyền tỉnh Long An. Chỉ vài năm sau, Dương Thị Hên luôn là cái tên khiến giới chuyên môn phải nhắc đến nhiều khi là cầu thủ chủ chốt trong chuỗi thành tích vô địch trẻ toàn quốc những năm 2013 và 2015 của bóng chuyền nữ Long An.

Được bổ sung lên đội hình một VTV Bình Điền Long An năm 2016 gần như cùng lúc với việc được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự VTV Cup cùng năm, tương lai thực sự rộng mở với Dương Thị Hên. Tuy chỉ cao 1m74 nhưng tầm bật nhảy đạt đến 3m, Hên còn sở hữu lực bả vai mạnh mẽ, tốc độ tốt và nhất là dễ dàng chuyển những đường chuyền chưa thật hoàn hảo của đồng đội thành các pha tấn công chéo sân mạnh như búa bổ hoặc "vẽ" nên đường bóng hình chữ I trên chắn vô cùng đẹp mắt.

Dương Thị Hên.

Sở hữu thành tích rất ấn tượng như VĐV toàn diện nhất cúp LienVietPostBank 2017, vô địch Cúp Hùng Vương 2018, HCV Đại hội Thể thao toàn quốc 2018, vô địch quốc gia 2017 và 2018 cùng với Long An và HCĐ Giải Bóng chuyền trẻ nữ châu Á 2017 cùng với tuyển U23 quốc gia, Dương Thị Hên được coi là một trong những chủ công triển vọng hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam, thậm chí khiến nhiều người quên đi sự vắng mặt của Trần Thị Thanh Thúy ở Long An khi "4T" sang Đài Loan (Trung Quốc) hay Nhật Bản thi đấu.

Khi tương lai rực rỡ đang phía trước, Dương Thị Hên gặp phải chấn thương giữa năm 2019 do bị khô dịch khớp gối, tổn thương dây chằng chéo gối. Cộng với chứng trào ngược dạ dày và căn bệnh tiền đình cũng thường xuyên hành hạ, buộc cô phải xin rút lui, không góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia dự SEA Games 30.

Lãnh đạo đội bóng VTV Bình Điền Long An đã đưa Dương Thị Hên đi chạy chữa khắp nơi nhưng bất lực, đành đồng ý với quyết định nghỉ thi đấu của cô gái mới 22 tuổi đời nhưng có đến 10 năm tuổi nghề.

Một số hình ảnh mới nhất của Dương Thị Hên khiến người hâm mộ chợt nhớ tới cô chủ công tài năng, xinh đẹp ngày nào: