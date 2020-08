Huấn luyện viên thể hình bán dâm, phòng gym The Fox phải vạ

Đa số cư dân mạng đều tỏ ra bất ngờ với thông tin một huấn luyện viên thể hình bán dâm. Bên cạnh đó cũng đã xuất hiện nhiều ý kiến "tiêu cực" về GYM, về những PT (Personal Trainer) - người hướng dẫn các bài tập và chế độ dinh dưỡng, đồng thời theo sát quá trình tập luyện của người tập. Đặc biệt, trong bối cảnh GYM không phải là nghề mới ở Việt Nam, song mặt tích cực của nghề vẫn chưa được nhiều thành phần trong xã hội biết đến và tìm hiểu.

Không chỉ ngành GYM nói chung bị "bôi nhọ", mà The Fox Group một trong những chuỗi phòng gym nổi tiếng nhất Hà Nội cũng bị "vạ lây" khi dư luận đồn đoán rằng huấn luyện viên bán dâm kể trên làm việc tại đây.

Không bao giờ chứa chấp PT lệch lạc

Chia sẻ với Dân Việt về vấn đề này, ông Thành Bảo Nam, CEO The Fox Group khẳng định, huấn luyện viên kể trên không làm việc cho doanh nghiệp dưới mọi hình thức. Đồng thời, ông Nam gay gắt bình luận việc huấn luyện viên nam đi bán dâm là hành động không thể chấp nhận, không chỉ bản thân người này vi phạm pháp luật, vi phạm văn hóa đời sống của Việt Nam mà còn gây hệ lụy đến hàng nghìn người khác cùng nghề khi có thể sẽ bị phán xét từ góc nhìn khắt khe của xã hội.

"Đây là trường hợp con sâu làm rầu nồi canh, gây ảnh hưởng tới danh dự của PT trong nghề, ảnh hưởng đến uy tín của ngành, khi GYM vốn là 1 ngành mang lại sức khỏe cho cộng đồng, những PT vốn được xem như những người hướng dẫn lại trở thành nghề có nhiều mặt tối", ông Nam bức xúc chia sẻ.

Ông Thành Bảo Nam, CEO The Fox GROUP

Theo CEO The Fox Group, để xảy ra những trường hợp như vậy, trách nhiệm trước tiên thuộc về các câu lạc bộ GYM khi không có các quy trình, quy định và điều khoản rõ ràng đối với nhân viên của mình. Quy trình ở đây có thể là hành vi, ứng xử, giữ khoảng cách với khách hàng của các PT cả trong tập luyện cũng như giao tiếp bên ngoài.

Bên cạnh đó, quản lý phòng tập không theo sát PT và khách hàng dẫn đến buông lỏng trong quản lý nhân viên. Trong bài tập nhiều động tác tập luyện có mức độ tiếp xúc quá thân mật, quy định và điều khoản giữa câu lạc bộ và huấn luyện viên chưa rõ ràng, đủ răn đe. Còn nhiều phòng tập GYM có mức lương cho PT thấp, để huấn luyện viên phải chủ động tiếp cận, tìm kiếm nguồn khách hàng dẫn đến nhiều áp lực, cám dỗ.

"Một phần lỗi ở bản thân PT khi không làm chủ được đạo đức nghề của mình, nhưng có câu lạc bộ vẫn đang tồn tại nhiều lỗ hổng trong công tác nhân sự. Liên quan đến vụ việc, nhiều thông tin cho rằng bạn PT này (huấn luyện viên bán dâm – PV) là người của The Fox, bản thân tôi xin khẳng định rằng đó hoàn toàn là thông tin sai sự thật, The Fox không bao giờ chứa chấp những con người có nhân cách rẻ mạt thế này ở công ty", CEO Thành Bảo Nam cho hay.

Không "đẩy" khó khăn sang người lao động

Cái tên The Fox GROUP không còn xa lạ trong cộng đồng GYM Hà Nội, đặt biệt, trước tác động của dịch Covid-19, Start-up 9X này là một trong ít những doanh nghiệp "ngược dòng" đại dịch để đảm bảo thu nhập cho người lao động.

CEO Thành Bảo Nam tiết lộ, ngay từ khi khai sinh ra công ty, anh đã xây dựng The Fox là điểm đến "vì con người", trong hoàn cảnh nào cũng không "đẩy" khó khăn sang người lao động là cách làm mà The Fox lựa chọn và điều đó khiến nhiều người "phải lòng".

Do đó, khi làn sóng dịch Covid-19 bùng phát trở lại, đối mặt với những tác động kinh tế như lượng khách so với thời điểm cùng kỳ tháng trước giảm tới 60-70%, tỷ lệ khách hàng đi tập cũng giảm đến 70% kéo theo tất cả mọi chỉ số đều giảm. Công ty lựa chọn phương án khác về tài chính để duy trì bộ máy, cải thiện cách luân chuyển dòng tiền và lên phương án 2, 3 đề phòng rủi ro xấu nhất có thể chứ không giảm lương hay cắt giảm nhân viên.

The Fox Fitness - Private Fitness club đang nổi đình đám tại Hà thành

Ông Nam nhận định, thực tế Covid-19 chỉ làm chậm tốc độ phát triển của công ty dựa trên mục tiêu đã đề ra, khi Covid-19 tới, doanh nghiệp tiếp cận với cách tư duy khác, chọn con đường phát triển và nắm bắt cơ hội khi thị trường đang lao đao, khi các đối thủ đang dừng lại nghỉ ngơi thì đó là lúc ta bứt phá.

Điều đó đưa lại hiệu quả ngay khi công ty hoạt động trở lại sau giãn cách xã hội của đợt dịch đợt 1, chuỗi phòng GYM The Fox không những không giảm sút mà số lượng học viên lại tăng lên, vì thề thu nhập của PT tại công ty lên đến 50 triệu, thậm chí 60 triệu mỗi tháng, điều này góp phần đảm bảo đời sống cho các nhân viên của công ty, giúp họ yên tâm cống hiến cho mục tiêu chung đã đề ra, không xảy ra những tình trạng tiêu cực hay sự cố giữa PT với khách hàng.

"Công ty tạo nên môi trường thuận lợi, thúc đẩy sự cống hiến của PT. Ví dụ, chúng tôi thường xuyên có những chương trình đào tạo nâng cao để PT ngày càng hoàn thiện bản thân mình. Về phía PT, chúng tôi luôn ưu tiên những người có ngoại hình sáng, có năng lực và sẵn sàng cống hiến vì công ty. The Fox luôn muốn có được sự đồng hành của họ nên chúng tôi không ngừng định hướng, chia sẻ về tương lai công ty để PT hài lòng và quyết tâm gắn bó", CEO Thành Bảo Nam nói.

Xuất hiện tại Hà Nội từ tháng 12/2018, The Fox Fitness mong muốn tạo thói quen tập luyện khoa học trong cộng đồng, nhận thức được sự cần thiết của việc rèn luyện sức khỏe và có được sự cải thiện hình thể rõ ràng.

Tập trung vào con người là hướng đi khác biệt của The Fox. Công ty hoạt động theo mô hình mỗi học viên có một PT hướng dẫn. Điều đó đảm bảo tất cả các học viên đều có người kèm cặp để đạt hiệu quả tốt nhất, khoa học nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất.

The Fox cam kết mang lại hiệu quả cho khách hàng, chỉ cần khách hàng phàn nàn, không hài lòng với kết quả mang trung tâm mang lại, The Fox sẵn sàng hoàn lại 100% học phí. Chính sách cam kết hoàn tiền là một trong những "vũ khí" lợi hại của The Fox, giúp doanh nghiệp có lượng khách quen thuộc rất lớn nên thu nhập của PT tại đây cao đến bất ngờ.