Huế: Bắt quả tang nhiều đối tượng nam, nữ mở “tiệc” ma túy tại căn hộ chung cư

Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Điệp (SN 1985, trú tại phường An Tây, TP.Huế) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 23h ngày 11/7, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Huế phối hợp với Công an phường An Đông kiểm tra hành chính đột xuất tại phòng A1912 chung cư Nera Garden (phường An Đông).

Công an lấy lời khai Phạm Văn Điệp và các đối tượng liên quan. Ảnh: C.Q.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện Phạm Văn Điệp, Trần Thị Thanh Hiền và Nguyễn Xuân Mỹ Duyên (cùng SN 2006) và Nguyễn Ngọc H (SN 1986, cùng trú tại TP.Huế) có biểu hiện liên quan đến sử dụng trái phép ma túy.

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm các gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng và viên nén, một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, số tang vật trên là ma túy do Điệp mua về để sử dụng. Qua test ma túy, các đối tượng Điệp, Hiền và Duyên dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng.