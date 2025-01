2 phim thất bại liên tiếp, Song Joong Ki mất phong độ?

Song Joong Ki trong phim "Bogota: City of the Lost". Ảnh: Nhà sản xuất Theo Newsen, phim "Bogota: City of the Lost" do Song Joong Ki đóng chính đang gặp khó khăn ở phòng vé.



Dữ liệu của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc ngày 7/1 cho thấy, "Bogota: City of the Lost" do Kim Seong Je đạo diễn, phát hành ngày 31/12, đến nay mới tích lũy được 336.348 khán giả.

Là phim mới ra mắt, nhưng "Bogota: City of the Lost" bị 2 phim ra mắt trước đó là "Harbin" (đạo diễn Woo Min Ho) và "Firefighters" (đạo diễn Kwak Kyung Taek) vượt mặt.

Thành tích phòng vé của "Bogota: City of the Lost" không khả quan. Ảnh: Nhà sản xuất

"Bogota: City of the Lost" kể câu chuyện của Guk Hee (Song Joong Ki thủ vai), người đi đến Bogota, Colombia - một vùng đất của hy vọng mới - sau cuộc khủng hoảng IMF.

Ở đó, anh vướng vào những nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng người Hàn Quốc địa phương, chẳng hạn như Soo Young (Lee Hee Joon) và Trung sĩ Park (Kwon Hae Hyo).

Quá trình quay phim bắt đầu từ năm 2019 và phải mất 5 năm phim mới được phát hành. Quá trình sản xuất đã gặp nhiều trở ngại, bao gồm cả việc tạm dừng quay phim tại Colombia do đại dịch COVID-19 năm 2020.

Mặc dù vượt qua nhiều thách thức, bộ phim vẫn đang phải vật lộn để thu hút người xem và gây ra sự thất vọng.

"Hopeless" (đạo diễn Kim Chang Hoon) còn có sự tham gia của Song Joong Ki, phát hành vào tháng 10.2023, doanh thu phòng vé cũng không tốt, chỉ thu hút được 260.000 lượt xem.

Trên cộng đồng trực tuyến theqoo, một bài đăng cho rằng, Song Joong Ki đang mất phong độ vì 2 tác phẩm điện ảnh liên tiếp thất bại. Đây có thể coi là bước lùi trong sự nghiệp của anh.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho hay, Song Joong Ki vốn dĩ là gương mặt không có thành tích tốt ở mảng điện ảnh. Ngoài tác phẩm "Werewolf Boy" (Cậu bé người sói), các phim điện ảnh khác của nam diễn viên không gây ấn tượng.

Một bình luận nhận xét về diễn xuất của Song Joong Ki trong hầu hết tác phẩm điện ảnh: "Tôi thậm chí không còn tò mò về cách anh ấy sẽ thể hiện vai diễn nữa. Bất kể anh ấy làm gì, có cảm giác như anh ấy luôn đóng cùng một nhân vật từ những tác phẩm trước của mình".

Song Joong Ki trong phim truyền hình "Vincenzo". Ảnh: Nhà sản xuất

Ngược lại, khán giả đánh giá Song Joong Ki làm tốt hơn ở mảng truyền hình.



Trong gần 20 năm sự nghiệp, Song Joong Ki chỉ đảm nhận vai chính 5 bộ phim truyền hình, bao gồm "Nice guy" (Gã khờ), "Descendants of the Sun" (Hậu duệ mặt trời), "Arthdal Chronicles" (Biên niên sử Arthdal)", "Reborn Rich" (Cậu út nhà tài phiệt), nhưng hầu hết đều là phim gây được tiếng vang.

Một số vai thứ chính, vai phụ khác của Song Joong Ki cũng được yêu thích, điển hình như Geo Yong Ha trong "Chuyện tình ở Sungkyunkwan".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, Song Joong Ki chọn kịch bản phim truyền hình tốt hơn phim điện ảnh. Đó là lý do dù ít đóng vai chính truyền hình, Song Joong Ki vẫn trở thành ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc.

Tháng 10 năm ngoái, có thông tin Song Joong Ki sẽ tham gia bộ phim truyền hình mới "My Youth" cùng với Seo Ji Hoon và Chun Woo Hee. Khán giả hy vọng, nam diễn viên trở lại đóng phim truyền hình nhiều hơn trong tương lai.