"Hút chết" vì mang thai ngoài tử cung lại điều trị xơ gan cổ trướng

Tin từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công cho bệnh nhân mang thai ngoài tử cung phức tạp. Đáng nói, bệnh nhân này đã được cơ sở y tế khác chẩn đoán là xơ gan cổ trướng nhưng điều trị mãi không khỏi.

Khó khăn khi chẩn đoán mang thai ngoài tử cung

Bệnh nhân là chị Khúc Thị Ken (31 tuổi, trú tại xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) bị chửa ngoài tử cung gây chảy máu trong ổ bụng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mỏi mệt, da xanh xao và đau tức bụng. Bệnh nhân Ken chia sẻ, thời gian gần đây, chị bị đau bụng kéo dài, uống thuốc giảm đau không đỡ.

Khi chị đi khám tại cơ sở y tế gần nhà thì bác sĩ chẩn đoán là bị xơ gan cổ trướng và kê đơn thuốc về uống. Tuy nhiên bệnh tình của chị không thuyên giảm, bụng đau nhiều hơn nên ra bệnh viện Trung ương thăm khám.

Bác sĩ Lê Công Tước, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang thăm khám cho bệnh nhân Khúc Thị Ken trong quá trình hậu phẫu tại Khoa Phụ. Ảnh BVCC

Tại đây, chị được xét nghiệm máu, siêu âm, chọc hút dịch tủy xương để làm xét nghiệm tủy đồ. Bác sĩ hẹn tôi 2 ngày sau có kết quả chính xác thì sẽ thông báo.

"Về nhà đợi kết quả, tôi lại thấy rất đau bụng, hoa mắt chóng mặt, tháng này tôi còn bị chậm kinh nên đã quyết định đến Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang thăm khám”, chị Ken chia sẻ.

Theo bác sĩ Lê Công Tước, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, bệnh viện đã hội chẩn cho bệnh nhân ken, chỉ định làm xét nghiệm cần thiết và tham khảo kết quả tại Bệnh viện tuyến Trung ương.

Các triệu chứng cho thấy, bệnh nhân Ken mệt mỏi, da niêm mạc nhợt, đau tức bụng, có tiền sử thiếu máu chưa rõ nguyên nhân phải truyền máu.

Bệnh nhân có kết quả siêu âm tại bệnh viện tuyến Trung ương và các bệnh viện khác là xơ gan cổ trướng, không có thai trong buồng tử cung. Bệnh nhân có tình trạng thiếu máu và kết quả xét nghiệm beta HCG 105 IU/L...

Với các triệu chứng trên thì các bác sĩ đều hướng tới bệnh cảnh của bệnh nhân Khúc Thị Ken là xơ gan, dịch tự do trong ổ bụng là dịch cổ trướng do xơ gan và bệnh nhân bị thiếu máu là thiếu máu mãn tính, có thể hậu quả do xơ gan hoặc bệnh về máu.

Ngoài ra, nồng độ beta HCG trong máu rất thấp chỉ 105 IU/L (tiêu chuẩn chẩn đoán chửa ngoài tử cung là > 1.000 IU/L kết hợp với siêu âm không có thai trong buồng tử cung) khiến các bác sĩ nghĩ tới tình huống là bệnh nhân mới có thai hoặc thai thoái triển.

Do đó, các bác sĩ rất băn khoăn giữa việc nên chuyển bệnh nhân ra tuyến Trung ương để điều trị xơ gan và theo dõi tình trạng thai của bệnh nhân hay giữ bệnh nhân ở lại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang để tiếp tục theo dõi.

Sau khi hội chẩn, thăm khám, hỏi bệnh, phân tích các dữ kiện và các kết quả xét nghiệm, bác sĩ Tước đã phát hiện ra các điểm mấu chốt để chẩn đoán xác định bệnh nhân Ken chửa ngoài tử cung chứ không phải xơ gan cổ trướng.

"Việc phân tích chính xác kết quả xét nghiệm để đưa ra chẩn đoán đúng bệnh và quyết định phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung có ý nghĩa rất lớn đối với tính mạng bệnh nhân. Nếu chẩn đoán sai bệnh và điều trị nội khoa xơ gan cổ trướng thì bệnh nhân vẫn sẽ tiếp tục bị chảy máu trong ổ bụng và chết vì mất máu", bác sĩ Tước chia sẻ.



Mang thai ngoài tử cung có thể gây chảy máu ồ ạt

Theo bác sĩ Tước, phẫu thuật nội soi điều trị ngoài tử cung bị chảy máu trong ổ bụng kèm theo bệnh lý xơ gan rất khó khăn. Hơn nữa, bệnh nhân Ken có tiền sử từng có 2 lần mổ mở thật không dễ dàng (1 mổ đẻ và 1 lần mổ u nang buồng trứng), do vậy nguy cơ "trùng trùng".

“Phẫu thuật trên bệnh nhân xơ gan rất nguy hiểm vì chức năng gan kém có thể dẫn tới 2 nguy cơ đó là bệnh nhân không tỉnh lại sau gây mê và rối loạn đông máu.

Chính vì vậy mà kíp gây mê phải rất lưu ý trong vấn đề gây mê hồi sức, sử dụng các thuốc ít độc nhất với gan, duy trì huyết động bệnh nhân luôn ổn định, đồng thời trong quá trình mổ, phẫu thuật viên cũng phải đốt cầm máu thật cẩn thận để bệnh nhân không bị chảy máu trong và sau mổ.

Hơn nữa, quá trình điều trị, chăm sóc sau mổ cũng phải đặc biệt chú trọng, bệnh nhân luôn được theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, dự phòng nhiễm khuẩn, duy trì tốt chức năng gan, thận và phòng ngừa các biến chứng khác cũng được lưu tâm”, bác sĩ Tước phân tích.

Nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng, các bác sĩ đã phẫu thuật đã thực hiện ca mổ thành công. Hiện bệnh nhân đang hồi phục.

Theo bác sĩ Tước, mang thai ngoài tử cung (hay chửa ngoài tử cung) là tình trạng trứng sau khi thụ tinh làm tổ và phát triển ở một vị trí khác bên ngoài tử cung, thường gặp nhất là ở vòi trứng (95 - 98%)…

Thai ngoài tử cung không được buồng tử cung bảo vệ, túi thai vỡ sẽ khiến chảy máu ồ ạt vào ổ bụng và đe dọa tính mạng thai phụ nếu không được cấp cứu can thiệp kịp thời.

Nguyên nhân mang thai ngoài tử cung là do viêm nhiễm vòi trứng, viêm nhiễm vùng chậu, do dị tật ống dẫn trứng, hẹp ống dẫn trứng hoặc cũng có thể không rõ nguyên nhân.



"Phụ nữ khi thấy có triệu chứng đau bụng và chậm kinh thì trước tiên cần phải đi khám chuyên khoa Phụ - Sản để xem có phải nguyên nhân do thai nghén hay không vì đó có thể là dấu hiệu của chửa ngoài tử cung.

Khi loại trừ nguyên nhân do thai nghén thì mới nên đi khám các chuyên khoa khác, tránh trì hoãn gây biến chứng đáng tiếc", bác sĩ Tước khuyến cáo.