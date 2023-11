Huỳnh Như dính chấn thương, Lank FC chìm sâu trong khủng hoảng

Huỳnh Như chấn thương khiến Lank FC gặp khó

Sau 6 vòng đầu tiên của giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha, Lank FC toàn thua và đứng cuối bảng. Sự khởi đầu kém cỏi này khiến Lank FC nói chung và Huỳnh Như nói riêng chịu rất nhiều áp lực. Nếu tính thêm cả Cúp quốc gia nữ Bồ Đào Nha, Lank FC đã trải qua 8 trận đấu toàn thua tại mùa giải này.

Ở các trận đấu đó, Huỳnh Như đều được ra sân thi đấu và chơi rất nỗ lực. Mặc dù vậy, do đẳng cấp của đối thủ quá cao nên Lank FC hầu như phải chơi phòng ngự và Huỳnh Như không thể có nhiều đóng góp về chuyên môn như mong đợi. Do vậy, Huỳnh Như mới ghi được vẻn vẹn 1 bàn thắng.

Huỳnh Như chưa tạo được dấu ấn như mong đợi tại Lank FC ở mùa giải này. Ảnh: FBNV

Trận đấu tối qua được coi là "chung kết ngược" với Lank FC tại giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha khi họ gặp Albergaria, đội đang đứng ngay trên của BXH. Có lợi thế sân nhà, Lank FC thể hiện quyết tâm giành chiến thắng để giải tỏa sức ép cũng như cải thiện vị trí.

Trong trận đấu này, Huỳnh Như được xếp đá chính. Tuy nhiên, tình huống đáng chú ý nhất Huỳnh Như để lại không phải là một bàn thắng hay pha kiến tạo mà là pha bóng không may mắn dẫn đến chấn thương. Phút 49, Huỳnh Như ngã xuống sân sau một pha va chạm với cầu thủ của Albergaria và tỏ ra rất đau đớn. Tình huống quay chậm cho thấy chân phải của Huỳnh Như tiếp đất không tốt và dẫn đến việc thủ quân của ĐT Việt Nam bị đau.

Khi Huỳnh Như chưa thể trở lại sân do được tổ y tế chăm sóc, Lank FC bất ngờ có bàn mở tỷ số do công của Carol từ một cú sút xa chính xác. Sau đó, Huỳnh Như nỗ lực tiếp tục chơi bóng, nhưng đến phút 58 thì chân sút này được rút ra nghỉ do thể trạng không bảo đảm.

Huỳnh Như gặp khó khăn khi dính chấn thương trong trận đấu tối qua. Ảnh: Thethao247

Trong khoảng thời gian còn lại, Lank FC đã không bảo vệ được lợi thế mong manh. Thậm chí, Lank FC còn để Albergaria ghi 2 bàn và chấp nhận thua chung cuộc 1-2.

Sau 7 vòng đấu của giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha, Lank FC vẫn chưa có được điểm nào và tiếp tục xếp cuối bảng. Với Huỳnh Như, chấn thương của tiền đạo này hiện chưa được xác định rõ mức độ nặng nhẹ và khả năng ra sân trong những trận đấu tiếp theo của cô còn bỏ ngỏ.