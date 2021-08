Hy hữu: Cứu sống sản phụ mắc Covid-19 nguy kịch bằng cách chạy chung máy ECMO

Đêm 8/8, Khoa Hồi sức tích cực – Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện thành công kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) cho bệnh nhân thứ 3, là thai phụ 33 tuần mắc Covid-19. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ để phẫu thuật sinh mổ, tuy nhiên tình trạng bệnh nhân diễn biến phức tạp, suy hô hấp nguy kịch, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 Bệnh viện Quân y 175.



Mặc dù bệnh nhân được xử lý theo phác đồ của Bộ Y tế nhưng đáp ứng của người bệnh rất kém, sau khi hội chẩn cùng các chuyên gia của Bộ Y tế, Sở Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được chỉ định thực hiện đặt ECMO. Tuy nhiên lúc này Trung tâm chỉ có 2 máy, đã đặt cho 2 bệnh nhân trước đó.

Tình trạng của sản phụ rất nguy kịch, nếu không đặt ECMO, tiên lượng tử vong cao. Ekip do thượng úy Nguyễn Cảnh Chung, bác sĩ điều trị, thiếu tá Diệp Hồng Kháng - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Trung tâm, Thượng tá Vũ Đình Ân - Phó Chủ Nhiệm Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Quân y 175 đã tham vấn các chuyên gia, quyết định thực hiện cho sản phụ chạy chung máy ECMO cùng một bệnh nhân khác.

Sau hơn 1h chuẩn bị và 30 phút thực hiện kỹ thuật ECMO, tình trạng của cả 2 bệnh nhân được đảm bảo. Bệnh nhân đang dùng máy trước đó không bị ảnh hưởng, còn sản phụ đã cải thiện nồng độ oxy máu rõ rệt, từ 80% tăng lên 96-98%.

Trung tâm điều trị Covid-19 Bệnh viện quân y 175 đã sáng tạo cho 2 bệnh nhân chạy chung máy ECMO, cứu sống sản phụ mắc Covid-19 nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Thượng úy bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung cho biết: "Đối với sản phụ này, nếu không thực hiện kỹ thuật ECMO chắc chắn bệnh nhân sẽ tử vong, chính vì vậy trong thời gian ngắn dưới sự tư vấn của các chuyên gia về máy móc cùng các kỹ sư, sự cố gắng của toàn Trung tâm Điều trị, chúng tôi đã thực hiện thành công kỹ thuật này. Hy vọng với sáng tạo này, chúng tôi sẽ cứu được nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng cần đến kỹ thuật ECMO".

Cũng trong đêm 8/8, bệnh nhân nam mắc Covid-19 mức độ nặng trên nền béo phì được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới đến Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng chảy máu tiêu hóa, nôn ra máu, tiêu phân đen kèm mạch nhanh, huyết áp dao động thấp.

Bệnh nhân Covid-19 xuất huyết tiêu hóa nặng được nội soi cấp cứu kịp thời. Ảnh: BVCC

Cảnh báo bệnh nhân có nguy cơ diễn tiến xấu do mất máu và suy hô hấp do bệnh Covid-19, Trung tâm Điều trị nhanh chóng tổ chức hội chẩn cấp cứu, xác định ngoài điều trị nội khoa theo phác đồ cần triển khai nội soi cấp cứu và can thiệp điều trị ngay. Ê kíp nội soi đã phát hiện vị trí chảy máu tại dạ dày, tiến hành kẹp mạch máu. Tình trạng chảy máu của bệnh nhân được cải thiện, đánh giá hồi phục khả quan đối với bệnh nhân nhiễm Covid-19 mức độ nặng trên nền béo phì.