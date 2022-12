Ibrahim Konate: Từ cậu bé mê truyện tranh Nhật đến “Van Dijk phiên bản Pháp”

Đam mê lớn nhất của Konate là… anime và manga

Ibrahim Konate vốn không phải người gốc Pháp. Bố mẹ của Ibrahim vốn là những người Mali nhập cư vào Pháp và cậu bé đứng thứ 7 trong số 8 đứa con của họ.

Nhà đông con nên cuộc sống của gia đình Konate cũng không lấy gì làm dư dả. Bố mẹ của Ibrahim cố gắng làm việc chăm chỉ, luôn định hướng cho các con sự nỗ lực và ý chí tự lập trong cuộc sống để trở thành những người có ích.

Konate (trái) từng đam mê anime và manga hơn cả bóng đá. Ảnh: SPORT

Hồi còn nhỏ, Ibrahim khiến ông bố của mình khá ngạc nhiên khi có niềm đam mê đặc biệt với anime và manga (tên gọi của 2 thể loại truyện tranh Nhật Bản). Đi đâu Ibrahim cũng cầm theo một quyển truyện và với bản tính hơi rụt rè, ít nói, việc đọc truyện là cách Ibrahim tận hưởng niềm vui thời thơ ấu theo cách của riêng mình.

Bộ truyện yêu thích nhất của Konate là Attack on Titan. Đến khi thi đấu cho Liverpool, không ít đồng đội của Konate ban đầu đã khá ngạc nhiên với hình ảnh anh chàng trung vệ cao to này cứ lúc nào rảnh rỗi là mang Attack on Titan ra đọc đi, đọc lại.

Tất nhiên, gia cảnh khó khăn khiến Ibrahim cũng phải dành thời gian mưu sinh trên đường phố Paris (Pháp) khi còn nhỏ giống 7 anh, chị em của mình. Lúc ấy, cậu được gọi với cái tên thân mật "Ibu". Cho đến bây giờ, Ibrahim vẫn giữ biệt danh ấy và rất thích thú vì điều đó. "Nhiều đồng đội đôi khi cười phá lên và gọi tôi là "Ibuprofen". Tôi cũng cảm thấy vui vẻ bởi biệt danh này gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên", Ibrahim Konate bộc bạch.

Đến một ngày nọ, khi tình yêu dành cho anime và manga vẫn "cháy bỏng", Ibrahim chợt phát hiện ra mình có thêm một niềm đam mê và cả tài năng nữa là… đá bóng. Vậy là cậu bé sẵn sàng quần thảo với đám bạn ở bất kể chỗ nào mà trí tưởng tượng cho phép chúng coi đó là sân bóng. Giày dép, vỏ lon, viên gạch nửa, áo khoác vo tròn hoặc bất cứ thứ gì đặt được sang hai bên đều biến thành "cầu môn" cho những trận đấu "bên mặc áo, bên cởi trần" của Konate và lũ bạn.

Konate đã thăng tiến rất nhanh trong sự nghiệp chơi bóng. Ảnh: SPORT

Ban đầu, Konate ham làm tiền đạo lắm. Cậu hay mơ mộng mình có thể solo qua 4-5 cầu thủ đối phương, bứt tốc như "con trai của thần gió" rồi tung ra cú dứt điểm siêu hạng "xé lưới" (dù khung thành của những trận đấu ngoài đường phố không hề có… lưới) để ghi những bàn thắng đẹp.

Nhưng ước mơ và thực tế đôi khi lại là 2 câu chuyện chẳng liên quan gì đến nhau. Đến khi gia nhập lò đào tạo trẻ Sochaux, "tiền đạo" Konate được khuyên nên chuyển sang chơi hậu vệ. Ban đầu, Konate cũng "tự ái" ghê lắm. Nhưng cuối cùng, cậu cũng nghe theo và bây giờ, thế giới bóng đá mới có được trung vệ hàng đầu Ibrahim Konate.

"Bức tường thành" của ĐT Pháp

Chỉ sau một thời gian ngắn (2016-2017) thể hiện tài năng tại Sochaux, Konate đã được Leipzig chiêu mộ. Được chơi bên cạnh một trung vệ siêu hạng khác là Upamecano, đẳng cấp của Konate được nâng cấp với tốc độ chóng mặt.

Với thể hình lý tưởng (cao 1m94), thể lực sung mãn, khả năng đọc tình huống, tranh chấp tay đôi cực tốt, Konate không e ngại bất cứ tiền đạo nào. Ngay cả trung phong Robert Lewandowski khi còn chơi cho Bayern Munich cũng đã dành lời khen cho Konate (lúc đó vẫn đá cho Leipzig): "Cậu ta chắc chắn là một trong những hậu vệ khiến tôi ngán ngẩm nhất khi phải đối đầu. Dường như mọi ý tưởng của tôi đều bị cậu ta phán đoán và cản phá một cách rất dễ dàng".

Konate luôn chơi rất nổi bật tại World Cup 2022. Ảnh: Getty

Bệ phóng từ Leipzig đã giúp Konate lọt mắt xanh của HLV Jurgen Klopp. Chiến lược gia người Đức này đã thuyết phục Liverpool chiêu mộ Konate và đến bây giờ, đó chính là quyết định đúng đắn.

Trong cuộc gọi điện đầu tiên với nhau, Konate hỏi thẳng Klopp: "Nếu tôi là con trai ông, ông sẽ khuyên và giúp đỡ tôi điều gì?". "Tôi sẽ khuyên cậu nên chớp lấy thời cơ chơi cho một CLB hàng đầu châu Âu và tôi sẽ biến cậu thành Virgil van Dijk phiên bản Pháp", Klopp quả quyết.

Vậy là xong, vụ chuyển nhượng được tiến hành. Đến bây giờ, Konate đã cho thấy, lối chơi của anh đúng là mang phong cách hệt người đồng đội Van Dijk và tính hiệu quả không hề thua kém trung vệ người Hà Lan. Điều này đương nhiên mang đến sự vui mừng cho HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp.

Konate thi đấu cực hay ở trận bán kết gặp Pháp. Ảnh: SPORT

Tại World Cup 2022, dù không có nhiều kinh nghiệm quốc tế trước đó, nhưng Konate vẫn được tạo điều kiện ra sân khá nhiều và chơi rất nổi bật. Tính đến hết vòng bảng, trong số 214 cầu thủ đã tham gia ít nhất 15 lần đấu tay đôi, Konate dẫn đầu với tỷ lệ chiến thắng lên tới 95,5%.

Ngay ở trận Pháp thua Tunisia tại lượt trận cuối vòng bảng (do đưa ra sân 9/11 cầu thủ chuyên ngồi dự bị), Konate vẫn thể hiện được phẩm chất của mình. "Van Dijk phiên bản Pháp" có tới 11 pha tắc bóng thành công và trở thành hậu vệ đầu tiên thực hiện được trên 10 pha tắc bóng chính xác tại World Cup 2022. Thống kê rộng hơn, tỷ lệ tắc bóng thành công của Konate tại vòng bảng là 100%, đồng thời anh cũng không bị bất cứ cầu thủ đối phương nào rê bóng qua. Ngạc nhiên hơn nữa, Konate làm được điều đó mà không hề phạm lỗi lần nào.

Trong trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Maroc, Konate đã được đá chính và chơi hay đến mức lấn át cả thủ lĩnh hàng phòng ngự Les Bleus là Varane. Sau trận đấu, anh được chấm 7,6 điểm và lọt vào đội hình tiêu biểu nhất vòng bán kết.

Konate sẽ là thách thức lớn với hàng công Argentina trong trận chung kết. Ảnh: GOAL

Nhiều khả năng, với phong độ hiện tại, Konate sẽ lại được HLV Deschamps lựa chọn đá chính trong trận chung kết gặp Argentina. Đương nhiên, nhiệm vụ của anh và đồng đội sẽ là ngăn chặn những Messi, Alvarez, Enzo Fernandez… ở mức tối đa để giúp ĐT hiện thực hóa khát vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup.