Thông điệp khôn khéo, thông minh Israel ngầm gửi Tehran sau đòn tập kích Iran

Mỹ đã kêu gọi Israel suy nghĩ cẩn thận và chiến lược khi cân nhắc đáp trả vụ tấn công bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái mà Iran phóng vào Israel hôm 14/4.

Đến ngày 19/4, Iran đã hứng đòn tấn công hạn chế được cho là do Israel tiến hành để trả đũa vụ tấn công của Tehran vào ngày 14/4. Điều đáng chú ý là, Tel Aviv hoàn toàn duy trì sự im lặng chính thức nhất quán về vụ tấn công này. Mọi chi tiết về cuộc tấn công đều được quy cho các báo cáo truyền thông nước ngoài. Điều này cho thấy có vẻ như chính phủ Israel thực sự đã nghe theo lời khuyên của Mỹ, David Horovitz, một trong những người sáng lập tờ The Times of Israel bình luận.

Sau nhiều ngày nội các chiến tranh của Thủ tướng Netanyahu họp bàn thảo luận về phản ứng đáp trả cuộc tấn công của Iran, các chuyến thăm dồn dập của các nhà lãnh đạo nước ngoài kêu gọi Tel Aviv thận trọng, kiềm kế cùng vô số cuộc tham vấn với Mỹ, rõ ràng phản ứng của Israel đã mang tính biểu tượng hơn là gây tổn hại.

Cuộc tấn công vào Iran đã được thiết kế để gửi thông điệp cứng rắn cho Tehran nhưng cũng tránh leo thang căng thẳng trong khu vực, giúp duy trì liên minh khăng khít giữa Israel và Mỹ và khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ này.

Việc lựa chọn mục tiêu tấn công cũng đáng ý. Theo đó, 5 ngày sau khi mục tiêu quân sự duy nhất của Israel - Căn cứ Không quân Nevatim - bị Iran tấn công trực tiếp là và bị thiệt hại nhẹ, căn cứ quân sự của Iran tại Isfahan cũng phải "lĩnh đòn".

Theo cựu giám đốc tình báo IDF Amos Yadlin, căn cứ tại Isfahan của Iran được đánh giá là “tương đương với căn cứ Nevatim” của Israel. Điều này đảm bảo tính tương xứng cần thiết của một cuộc tấn công trả đũa.

Ông Yadlin lưu ý trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng căn cứ ở Isfahan cũng nằm gần một cơ sở hạt nhân lớn để làm giàu uranium của Iran. Một số cơ sở quân sự quan trọng khác của Tehran cũng nằm trong khu vực.

Thông điệp của cuộc tấn công nhằm vào Isfahan dường như muốn nói rằng Israel không chỉ biết nhiều về các địa điểm hạt nhân của Iran mà còn có thể nhắm mục tiêu vào chúng theo ý họ muốn, bao gồm cả các cuộc tấn công được phát động từ bên trong lãnh thổ của Iran.

Tuy nhiên, cuộc tấn công không được tiến hành trực tiếp từ Israel. Các máy bay không người lái tấn công căn cứ ở Isfahan đã được phóng từ bên trong Iran - một cách để giảm thiểu nguy cơ căng thẳng leo thang thành một cuộc xung đột khu vực.

Theo ông Yadlin, thông điệp tổng thể mà cuộc tấn công có thể truyền đạt tới Iran là: “Hãy chú ý, bạn là người dễ bị tổn thương". Nhưng sự im lặng chính thức ở Israel về vụ tấn công giúp Iran có cớ để kiềm chế phản ứng “quy mô lớn” mà họ đã cảnh báo trước đó.

Hiện tại, ít nhất ban đầu Iran dường như có xu hướng thiên về hướng đó. Sau vài giờ hỗn loạn ban đầu ở trong nước, Iran đã mở lại các sân bay của mình, tuyên bố rõ ràng rằng họ không bị tấn công bằng tên lửa, lực lượng phòng không của họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và khẳng định rằng không có thiệt hại nào xảy ra. Một quan chức cấp cao của Iran khẳng định Tehran hiện không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức chống lại Israel.

Tất nhiên, điều đó có thể thay đổi trong những giờ và ngày tới. Nhưng Israel hiện cũng không nhận thấy nguy cơ leo thang ngay lập tức và không có các biện pháp chuẩn bị đối phó.

Rõ ràng, bằng cách đáp trả Iran theo cách được cho là đã làm, Israel vừa nhấn mạnh thông điệp rằng Tehran dễ bị tổn thương, vừa không gây ra xung đột rộng hơn cũng như không khiến Mỹ "mếch lòng". Đây là một lựa chọn tốt giúp Isarel có thể huy động sự hỗ trợ quốc tế để giải quyết các mối đe dọa hạt nhân quan trọng nhất từ Iran.