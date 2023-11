ISW phân tích lý do Nga phải dựa vào các cuộc tấn công trực diện do bộ binh chỉ huy ISW phân tích lý do Nga phải dựa vào các cuộc tấn công trực diện do bộ binh chỉ huy

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng Nga đang dựa vào các cuộc tấn công trực diện do bộ binh chỉ huy trong cuộc chiến chống Ukraine do mất máy móc quân sự hạng nặng và thiếu nhân sự được đào tạo bài bản.