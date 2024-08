Jason Pendant Quang Vinh ký 2 năm với CLB CAHN, nhận 14 tỷ đồng?

Trang fanpage chính thức của CLB CAHN vừa đăng tải 1 đoạn clip có hình ảnh 1 người đàn ông đứng quay mặt về phía Lăng Bác Hồ, kèm theo dòng chữ "Hello Việt Nam". Dù là hình ảnh từ phía sau, nhưng hầu như các CĐV của đội bóng này đều nhận ra, đó là Jason Pendant Quang Vinh - hậu vệ Việt kiều Pháp mùa vừa qua khoác áo CLB Quevilly Rouen ở Ligue 2.

Hình ảnh được cho là Jason Pendant Quang Vinh. CAHN FC.

Theo nguồn tin mà PV Dân Việt có được, CLB CAHN đã ký hợp đồng 2 năm với Jason Pendant Quang Vinh. Mức lương và "lót tay" vẫn trong vòng bí ẩn, nhưng nó sẽ không dưới 14 tỷ đồng. Lý do là vì hậu vệ 27 tuổi người Pháp gốc Việt này gia nhập đội bóng ngành công an theo dạng chuyển nhượng tự do. Sự có mặt của Jason Pendant Quang Vinh sẽ khiến vị trí của Đoàn Văn Hậu bị đe dọa nghiêm trọng.

Joe Gomez lên kế hoạch rời Liverpool

Với sự trưởng thành của Jarell Quansah, Joe Gomez hiện không cạnh tranh được vị trí trung vệ ở Liverpool. Anh giờ chỉ là lựa chọn thứ 4 ở vị trí trung vệ, sau Virgil van Dijk và Ibrahima Konate. Ở vị trí hậu vệ phải, Gomez cũng phải xếp sau Trent Alexander-Arnold và Conor Bradley.

Joe Gomez.

Theo Daily Mail, Joe Gomez được cho là sẵn sàng rời Liverpool vào thời điểm còn lại của mùa hè. Anh muốn được ra sân thường xuyên. Hậu vệ người Anh được cho là một sự trao đổi gây sốc với Anthony Gordon của Newcastle, nhưng thương vụ đã không thành.

Từ chối lương khủng, Gallagher quyết rời Chelsea

Hợp đồng của Conor Gallagher với Chelsea chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm sau. Theo Daily Mail, Chelsea đã đề nghị tiền vệ người gia hạn hợp đồng. Hợp đồng mới sẽ có thời hạn 2 năm kèm tùy chọn gia hạn 1 năm. Nếu đồng ý gia hạn, Gallagher sẽ trở thành 1 trong những cầu thủ nhận lương cao nhất The Blues.

Tuy nhiên, Conor Gallagher đã từ chối gia hạn hợp đồng. Ngôi sao 24 tuổi muốn gia nhập Atletico Madrid. Trong khi đó, Chelsea cũng không ngăn cản nếu Gallagher thực sự muốn ra đi. Tuy nhiên, The Blues sẽ không để anh chuyển đến 1 đội bóng ở Premier League.

Conor Gallagher.

Theo truyền thông Anh, Chelsea và Atletico Madrid đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng với mức giá khoảng 33,7 triệu bảng kèm phụ phí cho Conor Gallagher.

Bên cạnh Atletico Madrid, Tottenham và Aston Villa cũng bày tỏ sự quan tâm đến Gallagher. Thậm chí, Aston Villa đã đưa ra mức giá kỉ lục của CLB (cao hơn đề nghị của Atletico Madrid). Tuy vậy, cả Chelsea và Conor Gallagher đều từ chối.

M.U báo tin xấu về Leny Yoro và Hojlund

Giống như tour du đấu hè 2023 (Amad Diallo và Kobbie Mainoo chấn thương nặng), M.U cũng không gặp may ở loạt trận giao hữu hè năm nay. Ở trận thua Arsenal vào ngày 28/7 vừa qua tại Mỹ, Quỷ đỏ mất bộ đôi Leny Yoro và Hojlund vì chấn thương.

Leny Yoro và Hojlund.

Ở trận này, Leny Yoro và Hojlund cùng phải rời sân trong hiệp 1. Sau các cuộc kiểm tra kĩ lưỡng, M.U vừa công bố tình trạng của tân binh người Pháp và tuyển thủ Đan Mạch.

Theo M.U, Leny Yoro bị chấn thương chân (gãy xương chân), còn Hojlund gặp vấn đề về gân khoeo. Vì chấn thương vừa gặp phải nên Leny Yoro sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng, còn Hojlund cần ít nhất 6 tuần để bình phục.

Kình ngư Trung Quốc giành HCV Olympic 2024, bị thử doping 30 lần mỗi tháng

Pan Zhanle giành HCV ở nội dung 100m bơi tự do nam với thời gian 46,40 giây. Đây là tấm HCV đầu tiên của Trung Quốc trong môn bơi tại kỳ Thế vận hội lần này. Pan đã phá kỷ lục thế giới của chính mình, vượt qua thành tích 46,80 giây từng xác lập tại giải VĐTG vào tháng 2 ở Doha, Qatar.

Pan Zhanle (Ngoài cùng bên phải).

Trước thềm Olympic, đội tuyển bơi lội Trung Quốc đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc về doping. Tuy nhiên, Pan không bị liên quan. Anh cho biết mình đã phải trải qua các bài kiểm tra doping từ 20 đến 30 lần mỗi tháng trong giai đoạn chuẩn bị cho Thế vận hội Paris, với tần suất 3-4 lần một tuần.

Pan nhấn mạnh: "Kết quả kiểm tra này là câu trả lời cho tất cả những nghi ngờ về chúng tôi. Các bài kiểm tra được thực hiện theo đúng quy định. Tôi không nghĩ nó ảnh hưởng đến thành tích của mình".