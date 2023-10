Đĩa đơn solo "3D" của ca sĩ hàng đầu K-pop Jungkook, thành viên nhóm BTS đã đạt một thành tích ấn tượng. Tác phẩm đã vượt qua 100 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify, nền tảng phát nhạc lớn nhất thế giới. Sự thành công này là minh chứng rõ ràng cho mức độ nổi tiếng toàn cầu và sức mạnh thương mại "khủng" của Jungkook.

Chỉ trong vòng 15 ngày kể từ khi ra mắt, "3D" đã thu về tổng cộng 151.697.600 lượt phát trực tuyến trên Spotify.

"3D" đã ghi nhận một kỷ lục khi trở thành bài hát của nghệ sĩ solo K-pop nhanh thứ hai đạt 100 triệu lượt phát trực tuyến, chỉ sau đĩa đơn solo đầu tiên của chính Jungkook mang tên "Seven", đã đạt được mốc này trong vòng 6 ngày.

Jungkook liên tiếp phá kỷ lục với ca khúc mới

Jungkook hiện đang chuẩn bị phát hành album solo chính thức đầu tiên mang tên "GOLDEN" để kỷ niệm 10 năm ra mắt. Ảnh: HYBE.

Ngoài ra, "3D" đã lọt vào vị trí thứ hai cho lượt phát trực tuyến đầu tiên hàng tuần của nghệ sĩ solo K-pop, với tổng cộng 54.083.605 lượt phát trực tuyến chỉ trong 7 ngày. Một thành tích tương tự đã được thiết lập bởi "Seven" với 112.839.884 lượt phát trực tuyến.

Kể từ khi phát hành, "3D" cũng đã đứng đầu bảng xếp hạng "Bài hát hàng đầu toàn thế giới hàng ngày" của Spotify, cho thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ của ca khúc này trong không mạng.

Gần đây, "Seven" của Jungkook đã đạt con số 900 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify, thiết lập kỷ lục thời gian nhanh nhất từ trước đến nay là 92 ngày. Hiện tại, bản "hit" này đang tiến sát mục tiêu 1 tỷ lượt phát trực tuyến.

"3D" cũng đã có sự hiện diện mạnh mẽ trên bảng xếp hạng Billboard, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính "Hot 100" và giữ vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng "Global 200", "Global (Không bao gồm Hoa Kỳ)" và "Doanh số bài hát kỹ thuật số". Sau khi ra mắt, "3D" còn đạt "Perfect All-Kill" nhanh nhất tại nhiều thị trường âm nhạc lớn, bao gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Pháp, Canada, Úc, Hà Lan, và Đức.

Trong khi đó, Jungkook hiện đang chuẩn bị phát hành album solo chính thức đầu tiên mang tên "GOLDEN" để kỷ niệm 10 năm ra mắt. Ca khúc chủ đề, "Standing Next to You" dự kiến sẽ tiếp tục là một bản "hit" toàn cầu sau "Seven" và "3D", với giọng hát hấp dẫn và phong cách retro funk độc đáo của Jungkook.

Jungkook hiện đã trở thành nghệ sĩ solo K-Pop đầu tiên và duy nhất trong lịch sử được đề cử tại iHeart Radio Music Awards. Cho đến thời điểm này, Jungkook là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên được đề cử tại VMAs, nghệ sĩ solo K-pop có nhiều đề cử nhất trong PCA và là nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên giành được PCA.

Jungkook bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi mới 14 tuổi, trở thành thực tập sinh cùng sáu thành viên còn lại của BTS. Nhóm nhạc thời mới ra mắt không nhận được nhiều đãi ngộ vì thuộc một công ty nhỏ đang trên bờ vực phá sản, nợ 2,8 tỷ won (hơn 2 triệu USD).

Trên tạp chí Vogue, ca sĩ kể 7 thành viên sống chung trong căn hộ chật chội, chỉ có một phòng tắm. Hàng ngày, khi các đàn anh đã đi ngủ, Jungkook mới có thời gian vệ sinh cá nhân. Khi quay MV đầu tay, họ mặc quần áo rẻ tiền, mượn xe của đạo diễn làm đạo cụ và nhờ nhân viên trong công ty làm diễn viên quần chúng. Năm 2014, các thành viên nhóm đi khắp Los Angeles (Mỹ) phát tờ rơi, mời khán giả đến xem buổi biểu diễn của họ.

Từ nhóm nhạc thường xuyên bị chê là "bản sao lỗi" của Big Bang, Jungkook và các thành viên dần khẳng định tài năng qua năm album với 5 chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.