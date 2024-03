Karina (aespa) xin lỗi fan vì ồn ào hẹn hò ở tuổi 24

Karina chia sẻ, cô sẽ cố gắng hết mình để không làm công chúng thất vọng. Tối 5/3, trên trang cá nhân với 12,7 triệu người theo dõi, Karina (thành viên nhóm aespa) đã chia sẻ một ảnh về bức thư tay của mình, trong đó cô xin lỗi người hâm mộ sau tin đồn hẹn hò với diễn viên Lee Jae Wook. Cô cho biết bản thân áy náy vì đã gây sốc cho mọi người.

"Tôi hiểu rằng người hâm mộ đã cảm thấy thất vọng và buồn bã khi biết tin về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy. Tôi rất xin lỗi về điều đó. Thư này được viết với hy vọng có thể giảm bớt cảm giác tiêu cực", thần tượng 24 tuổi chia sẻ.

Thần tượng xin lỗi fan vì "dám" hẹn hò

Karina (phải) xin lỗi xin lỗi fan vì ồn ào hẹn hò ở tuổi 24. Ảnh: Soompi.

Mặc dù biết rằng Karina có thể phải đối mặt với việc tiếp tục bị chỉ trích, nhưng cô vẫn chân thành xin lỗi đến những người đã ủng hộ mình từ những ngày đầu tiên. Cô cho biết, họ là những người rất quý giá đối với cô và hứa sẽ trưởng thành hơn, cố gắng làm việc chăm chỉ để không làm thất vọng công chúng.

Trước đó, ngày 27/2, tin đồn Karina và Lee Jae Wook hẹn hò đã được Dispatch xác nhận, khiến cộng đồng showbiz Hàn Quốc nổi loạn. Ngay sau đó, người hâm mộ Trung Quốc đã tổ chức đưa xe tải đến trước trụ sở của SM Entertainment để phản đối.

Trên chiếc xe biểu tình, có thông điệp: "Thay vì cảm thấy có lỗi với fan, Karina nên cảm thấy có lỗi với bản thân mình vì những nỗ lực suốt 7 năm qua. Cô đã tự phá hủy con đường của mình, đánh bại toàn bộ sự nỗ lực. Cô có hài lòng không?".

Điều tồi tệ hơn là các nhà đầu tư đổ lỗi cho mối quan hệ của Karina đã khiến giá cổ phiếu của SM giảm đến 67 tỷ won (khoảng 50 triệu USD). Các tranh cãi xoay quanh mối quan hệ này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trước đó, khi tin đồn về mối quan hệ giữa Karina và Lee Jae Wook trở thành đề tài nóng, nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời chúc mừng thì có một số người hâm mộ bày tỏ sự không hài lòng và thất vọng. Một số fan thậm chí đã quyết định huỷ đăng ký gói Bubble của Karina, một ứng dụng fan trả tiền để trò chuyện riêng với thần tượng.

Người này cho rằng, việc Karina hẹn hò là quá sớm đối với một nữ thần tượng Gen 4 mới chỉ hoạt động được 3 năm, không chỉ có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của Karina mà còn có thể tác động đến cả nhóm aespa.

"Mặc dù cô ấy là trưởng nhóm và gương mặt trung tâm, nhưng đã không thận trọng. Chỉ mới hơn 3 năm và 3 tháng ra mắt... Chắc chắn là một số người hâm mộ của Karina sẽ rời bỏ và có vẻ như Winter sẽ đảm nhận vị trí trung tâm thường xuyên hơn", một fan hủy đăng ký tài khoản Bubble của Karina chia sẻ.

Các khán giả khác cũng chia sẻ quan điểm rằng, việc thần tượng K-pop hẹn hò trong khi vẫn muốn duy trì sự nổi tiếng và số lượng fan đông đảo là điều không hợp lý. "Nếu muốn tự do làm những gì họ muốn thì họ nên trở thành nghệ sĩ thực thụ thay vì thần tượng K-pop", một khán giả bày tỏ.

Karina đang là cái tên sáng chói trong làng giải trí Hàn Quốc. Ảnh: Soompi.

Karina (sinh năm 2000) là thành viên của nhóm nhạc aespa. Nhóm đã có thành công lớn với 3 album liên tiếp là "My World", "Girls", "Drama", đều đạt hơn 1 triệu bản bán trong tuần đầu tiên. Điều này là một kỳ tích đối với nhóm nhạc nữ Hàn Quốc. Nhóm cũng có hai album liên tiếp lọt vào top 10 của bảng xếp hạng Billboard 200. Trong nhóm, Karina nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo, thường được so sánh với đồ họa máy tính.

Lee Jae Wook, cao hơn bạn gái 2 tuổi, là diễn viên kiêm người mẫu. Anh đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng "Memories of the Alhambra" và trở nên nổi tiếng với vai chính trong tác phẩm tình cảm "Search: WWW". Sau đó, anh đã tham gia nhiều dự án khác nhau như: "The Battle of Jangsari"; "Extra Extra You"; "When The Weather Is Fine"; "Do Do Sol Sol La La Sol" và "Alchemy of Souls (Hoàn hồn)".