Kể chuyện chiến sự từ bên trong xưởng may có người Việt ở vùng Kursk của Nga

Kể chuyện chiến sự từ bên trong xưởng may của người Việt ở vùng Kursk của Nga

Trong xưởng may của người Việt ở Kursk, 3 dây chuyền sản xuất vẫn đang hoạt động hối hả như mọi ngày, người lao động đang may và gia công các mặt hàng quần áo mùa Đông để cung cấp đúng thời vụ cho thị trường. Các công nhân đều nỗ lực may thêm nhiều sản phẩm để có thêm thu nhập gửi về nhà.