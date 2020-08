Kẻ sát nhân giết hại nữ diễn viên xinh đẹp đang mang thai làm kinh hãi Hollywood

Nữ diễn viên Hollywood xinh đẹp Sharon Tate đang mang thai ở tháng thứ 8 đã mất mạng oan uổng dưới những nhát dao sắc lạnh của tên sát nhân Charles Manson. Cuộc đời của cô một phần được tái hiện trong bộ phim mới đây, Once Upon a Time in Hollywoo, của đạo diễn lừng danh Quentin Tarantino.

Bình luận 0