Lại thua Dortmund, Newcastle rơi xuống cuối bảng F

Ở trận lượt đi, dù được chơi trên sân nhà, nhưng Newcastle đã để thua Dortmund 0-1. Đó là trận đấu mà Newcastle tấn công rất cùn và thường xuyên để lộ khoảng trống ở hàng thủ để đối phương khai thác.

Trong trận tái đấu, Newcastle dường như không rút được kinh nghiệm mà họ thậm chí còn chơi tệ hơn. Newcastle dù kiểm soát bóng nhiều hơn (54% so với 46% của Dortmund), nhưng lại có ít pha dứt điểm hơn (8 so với 12 bên phía Dortmund), dứt điểm trúng đích cũng ít hơn (5 so với 9 của đội chủ nhà). Điều quan trọng nhất, Dortmund ghi được bàn, còn Newcastle thì không.

Newcastle gặp khó khăn khi thua Dortmund trận thứ hai liên tiếp. Ảnh: SPORT

2 bàn thắng của Fullkrug và Brandt đã giúp Dortmund thắng 2-0. Với trận thua thứ hai liên tiếp trước đội bóng Đức, Newcastle đã rơi xuống cuối bảng F sau khi AC Milan thắng PSG. Với 4 điểm, Newcastle vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp, nhưng họ sẽ không được phép mắc sai lầm trong 2 trận đấu sắp tới.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Howe cho biết: "Chúng tôi đã chơi rất nỗ lực nhưng lại không đạt được hiệu quả như mong đợi. Chúng tôi biết Dortmund là đội bóng mạnh và đã có những điều chỉnh nhất định để tạo ra sự cân bằng hơn so với trận đấu trước đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã không vận hành tốt lối chơi của mình và phải chấp nhận thất bại".

Nhận định về tình hình của bảng đấu, HLV Howe khẳng định: "2 trận thua liên tiếp rõ ràng là điều không ai mong đợi. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực, tập trung và còn 2 trận đấu nữa để hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Tôi tin rằng đội bóng của mình sẽ làm được".

Kết quả các trận đấu:

Bảng xếp hạng: