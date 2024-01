Kết quả Jordan vs Hàn Quốc: Son Heung-min lập công, Hàn Quốc may mắn thoát thua trước Jordan Son Heung-min lập công, Hàn Quốc may mắn thoát thua trước Jordan

Ở màn so tài trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng E Asian Cup 2024, Hàn Quốc thi đấu ép sân và sớm có lợi thế dẫn bàn do công của Son Heung-min. Thế nhưng đội bóng xứ kim chi đã rất vất vả mới có thể cầm hoà Jordan với tỷ số 2-2.