Kết quả vòng 1/8 Cúp QG 2023: Đông Á Thanh Hóa "vùi dập" Bà Rịa Vũng Tàu

Đông Á Thanh Hóa tìm lại vị ngọt chiến thắng

Sau 11 vòng đấu giai đoạn 1 V.League 2023 với kết quả như mơ (thắng 6 trận, thua 1, hòa 4) để vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp; hai vòng cuối giai đoạn 1, Đông Á Thanh Hóa có dấu hiệu chững lại khi chỉ giành thêm được 1 điểm (hòa Thép Xanh Nam Định 0-0 vòng 12, thua Hải Phòng 0-1 vòng 13), để mất ngôi đầu bảng vào tay Công an Hà Nội.

Cũng may ở vòng cuối giai đoạn 1, hai đội nằm trong tốp 3 là Công an Hà Nội (thua SHB.Đà Nẵng 0-1) và CLB Hà Nội (thua SLNA 0-1) cũng đều trắng tay, nên khoảng cách giữa Đông Á Thanh Hóa (23 điểm) và đội đầu bảng Công an Hà Nội vẫn chỉ là 1 điểm. CLB Hà Nội (22 điểm) xếp thứ 3.

May nối tiếp may cho Đông Á Thanh Hóa khi kết thúc giai đoạn 1, V.League lại tạm nghỉ nửa tháng để nhường chỗ cho các trận đấu tại Cúp QG. Và chiều nay, Đông Á Thanh Hóa đã tận dụng tối đa cơ hội này để xốc lại tinh thần khi tiếp đội hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu ở vòng 1/8.

HLV Velizar Popov đưa ra sân đội hình xuất phát với nhiều cầu thủ thường xuyên ngồi ghế dự bị ở V.League, trong đó có hai cựu binh dày dạn kinh nghiệm trên hàng công là Hoàng Đình Tùng, Lê Văn Thắng (tại tứ kết Cúp QG 2022, Đông Á Thanh Hóa đã thắng Bà Rịa Vũng Tàu 3-1 nhờ cú đúp của Văn Thắng và một pha lập công của Đình Tùng).

Bên kia chiến tuyến, đội bóng Bà Rịa Vũng Tàu có tuổi đời trung bình quá trẻ (21,1 tuổi) đặt dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Minh Phương tỏ ra quá non nớt trước đội bóng xứ Thanh.

Văn Lợi ghi bàn mở tỷ số cho Đông Á Thanh Hóa trong trận tiếp Bà Rịa Vũng Tàu ở vòng 1/8 Cúp QG 2023. Ảnh: fanpage Đông Á Thanh Hóa

Thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Đông Á Thanh Hóa. Phút thứ 6, tử quả đá phạt bên cánh phải gần vòng tròn giữa sân, Đàm Tiến Dũng treo bóng vào vòng cấm cho Văn Lợi (số 15) thoát xuống đánh đầu cận thành hạ thủ môn Nguyễn Anh Tuấn mở tỷ số.

Thua trước nhưng Bà Rịa Vũng Tàu tỏ ra bế tắc trong cách triển khai bóng lên trên. Đông Á Thanh Hóa đá pressing hiệu quả và nhiều tình huống đã thu hồi bóng ngay bên phần sân của đối phương.

Văn Thắng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Đông Á Thanh Hóa trước Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: fanpage Đông Á Thanh Hóa.

Phút 23, từ quả tạt bên cánh trái của đồng đội, Văn Thắng (số 10) thoải mái bật cao đón điểm rơi chính xác đánh đầu hiểm hóc gia tăng cách biệt.

Ngay sau đó 4 phút, đáng ra Văn Thắng phải hoàn thành cú đúp cho riêng mình khi nhận đường chuyền "dọn cỗ" của Đình Tùng nhưng anh lại đệm bóng đi trúng cột dọc hỏng ăn.

Nửa cuối hiệp 1, Đông Á Thanh Hóa chủ động cầm bóng chắc, chờ đợi những sai lầm tiếp theo từ hàng thủ của đội khách.

Phút 36, Văn Thắng tỏ ra hơi vội khi quyết định dứt điểm ngay sát vòng cấm đưa bóng không chính xác.

Sau giờ nghỉ, thế trận một chiều vẫn tiếp tục diễn ra. Phút 71, từ quả phạt góc bên cánh phải, Đông Á Thanh Hóa phối hợp đưa bóng cho Doãn Ngọc Tân (số 34) vào thay người trong hiệp 2 sút đẳng cấp nới rộng cách biệt 3-0.

Khoảng thời gian sau đó, Đông Á Thanh Hóa chủ động giảm nhịp độ trận đâu, chuyền bóng qua lại để bảo toàn thành quả, tránh những chấn thương đáng tiếc, chứ không cố gắng gia tăng sức ép tìm thêm bàn thắng.

Phút 87, Đàm Tiến Dũng sút phạt ở cự ly gần 30m buộc thủ môn Anh Tuấn phải trổ tài cứu thua cho Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng ở ngay tình huống đá phạt góc bên cánh phải sau đó, Đông Á Thanh Hóa đã có bàn nâng tỷ số lên 4-0 với cú đánh đầu thành công của trung vệ đội trưởng Minh Tùng (số 5) lên tham gia tấn công.

5 phút cuối trận (trận đấu được bù giờ 2 phút), không có đội bóng nào ghi thêm bàn thắng. Thắng chung cuộc 4-0, Đông Á Thanh Hóa đã giành vé vào tứ kết Cúp QG 2023.