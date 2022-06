Khẩn trương làm rõ thông tin "làm tiền" trên người hiến máu tình nguyện

Với vai trò đứng trung gian kêu gọi và kết nối người hiến máu tình nguyện trong cộng đồng để phục vụ cho các ca cần phẫu thuật tim, ông H.T. An đã yêu cầu người nhà bệnh nhân phải đưa 2 triệu đồng để bồi dưỡng cho người hiến máu. Tuy nhiên, trên thực tế những người hiến máu hoàn toàn không nhận khoản tiền bồi dưỡng nào từ ông An. Vụ việc được báo chí đăng tải đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Liên quan đến thông tin trên, ngày 6/6, Sở Y tế TPHCM đã có buổi làm việc khẩn với Giám đốc Viện Tim và Hội Chữ thập đỏ TPHCM. Tối cùng ngày Sở Y tế đã có báo cáo nhanh về vụ việc.

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng vì sự sống (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Theo đó, người đang bị tình nghi lợi dụng nghĩa cử cao đẹp của những người đi hiến máu để “làm tiền” người nhà bệnh nhân là ông H. T. An. Người đàn ông này có tham gia trong Câu lạc bộ (CLB) "Chuyến xe nghĩa tình" của Hội Chữ đỏ Trường Trung cấp Quang Trung thuộc Thành Hội khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát vào năm 2021.

Sau dịch, CLB "Chuyến xe nghĩa tình" giải tán. Các tình nguyện viên tham gia chống dịch đã thành lập CLB "Doanh nhân Chữ thập đỏ TPHCM" và CLB "Vì sức khỏe cộng đồng" để tham gia các hoạt động nhân đạo giai đoạn hậu COVID-19.

Việc ông H.T. An được phân công là phó ban phụ trách truyền thông là do Ban Chủ nhiệm CLB Doanh nhân phân công. Sự việc xảy ra tại Viện Tim TPHCM là hành vi cá nhân của ông H. T. An, không thuộc công việc CLB phân công cho ông này.

Ông H.T. An bắt đầu có mặt tại Viện Tim TPHCM khoảng hơn 10 năm nay với tư cách tình nguyện viên và thường xuyên giúp đỡ các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện. Trong đợt dịch COVID-19 ở TPHCM, ông H.T. An cũng đã vận động các mối quan hệ để giúp một số suất cơm miễn phí cho thân nhân các bệnh nhân nội trú và giúp liên hệ các mạnh thường quân hỗ trợ xe cho người bệnh về quê khi được xuất viện.

Bên cạnh đó, ông An cũng hướng dẫn thủ tục để một số bệnh nhi khó khăn xin trợ giúp từ bệnh viện. Qua tìm hiểu xác minh, bước đầu Giám đốc Viện Tim cho biết chưa có mối liên quan nào giữa nhân viên y tế Viện Tim với ông H.T. An trong việc làm không đúng đạo đức, quy định pháp luật như nội dung báo chí đã nêu.

Do tính chất phẫu thuật tim là loại phẫu thuật mất máu nhiều, luôn yêu cầu phải truyền máu trong lúc phẫu thuật và số lượng bệnh nhân cần mổ tại Viện Tim là rất lớn, do đó bệnh viện phải luôn đảm bảo cung ứng nguồn máu cho người bệnh được phẫu thuật. Ngoài nguồn máu nhận từ bệnh viện Truyền máu - Huyết học, Viện Tim còn chủ động vận động thêm người thân bệnh nhân hiến máu.

Đối với bệnh nhân có người thân hiến máu thì không phải đóng chi phí và hoàn toàn không có yêu cầu phải bồi dưỡng cho người hiến máu. Đối với trường hợp bệnh nhân không có người thân hiến máu, Giám đốc Viện Tim cũng khẳng định việc hiến máu không ảnh hưởng đến lịch phẫu thuật và bệnh viện luôn đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người bệnh.

Theo báo cáo nhanh, sau khi báo chí phản ánh sự việc, lãnh đạo Viện Tim nhận thấy có sự thiếu sót trong việc quản lý, giám sát người đến làm công tác thiện nguyện tại bệnh viện. Bệnh viện xin rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay.

Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Viện Tim và các bệnh viện trên địa bàn nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý và giám sát chặt chẽ đối với các hoạt động thiện nguyện tại đơn vị nhằm tránh các trường hợp tương tự có thể xảy ra. Sở Y tế cũng yêu cầu lãnh đạo Viện Tim phối hợp với Bệnh viện Truyền máu - Huyết học tổ chức đảm bảo cung ứng máu cho bệnh nhân phẫu thuật tại Viện Tim, chỉ nên thực hiện quy trình hiến máu, lấy máu tại chỗ trong các trường hợp tối khẩn cấp.

Sở Y tế cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp Công an Thành phố, Hội Chữ thập đỏ TPHCM xác minh, kiểm tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối với tập thể cá nhân vi phạm (nếu có) và báo cáo Thường trực UBND TPHCM.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 6/6 ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã có chỉ đạo khẩn đề nghị Sở Y tế, Công an TPHCM, Hội Chữ thập đỏ thành phố làm rõ thông tin báo chí phản ánh.