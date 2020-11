Kho dữ liệu bí mật của M.U bị tin tặc làm tê liệt

Hoạt động "trinh sát" phục vụ cho chuyển nhượng của M.U đang rơi vào tỉnh cảnh hỗn loạn bởi một cuộc tấn công vào hệ thống máy tính của họ. Theo Mirror, tin tặc đã tấn công bằng virus tinh vi và độc hại làm tê liệt hệ thống CNTT của M.U suốt 1 tuần qua.

Mirror đăng tải thông tin M.U bị tin tặc tấn công.

Người ta lo ngại rằng tin tặc sẽ đánh cắp những dữ liệu bí mật của M.U về hoạt động do thám cầu thủ, chuyển nhượng, tài liệu nhạy cảm và quy trình hoạt động của CLB. Trong khi đó, phía M.U tiết lộ họ đã nhờ các chuyên gia an ninh mạng can thiệp để điều tra thủ phạm và giải cứu hệ thống.

Trước đó, một số nguồn tin cho rằng nhóm tin tặc kia đã "tống tiền" M.U về những dữ liệu bí mật mà họ đã đánh cắp được trong hệ thống công nghệ thông tin của "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, các quan chức của CLB đã từ chối xác nhận thông tin này.

Nhưng hiện tại, rõ ràng mảng do thám và điều hành tuyển trạch viên của M.U đang hỗn loạn, đặc biệt khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng chỉ còn vài tuần nữa mở cửa. Rất có thể những kế hoạch của M.U cho phiên chợ Đông đã bị rò rỉ từ nhóm tin tặc.

Ông Jon Nicholls, trưởng nhóm ứng phó với sự cố an ninh mạng Check Point, cho biết M.U đã có phản ứng khá nhanh với tin tặc, nhưng tình hình vẫn chưa được kiểm soát. Nhóm tin tặc hiện đang đánh cắp dữ liệu bí mật và làm tệ liệt hệ thống, khiến M.U không thể hoạt động trong lĩnh vực tuyển trạch viên.