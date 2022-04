Clip: Khoảnh khắc con tàu biển khổng lồ suýt va vào cây cầu hiện đại nhất Hải Phòng

Do mất máy, tàu biển Outrivaling 3 trọng tải 12.000 DWT đã trôi tự do trên sông Cấm và suýt nữa va vào cầu Hoàng Văn Thụ ở TP.Hải Phòng. May mắn vụ va chạm đã không xảy ra.

Tàu biển khổng lồ suýt va vào cầu Hoàng Văn Thụ. Khoảng 4 giờ chiều ngày 21/4, tại khu vực cầu Hoàng Văn Thụ (TP.Hải Phòng) đã xảy ra sự cố liên quan một chiếc tàu. Theo đó, tàu biển Outrivaling 3 trọng tải 12.000 DWT đã gặp sự cố mất máy lùi và trôi tự do từ phía cảng Hoàng Diệu về phía cầu Hoàng Văn Thụ. Sau khi va chạm vào bờ kè công viên gầm cầu Hoàng Văn Thụ và làm vỡ một đoạn lan can dài của công viên, tàu biển Outrivaling 3 đã tạm dừng lại. Hiện nước sông Cấm đang dâng cao, nếu không nhanh chóng đưa tàu ra khỏi khu vực gầm cầu Hoàng Văn Thụ thì việc tàu va chạm với cầu Hoàng Văn Thụ và mắc kẹt tại đây có thể xảy ra. Tàu Outrivaling 3 đâm vào bờ kè rồi dừng lại. Ảnh: Báo Hải Phòng Nước sông Cấm lên nhanh, dẫn đến nguy cơ tàu bị mắc cạn. Ảnh: Báo Hải Phòng Tàu Outrivaling 3 mắc kẹt hơn 5 tiếng dưới gầm cầu Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử HP. Đoạn kè sông Cấm bị hư hỏng. Sau hơn 5 giờ mắc kẹt ở gầm cầu, tàu Outrivaling 3 đã được kéo ra ngoài an toàn.

Tàu Outrivaling treo cờ Hồng Kông (Trung Quốc) chở sắt thép, hàng, đi từ Trung Quốc, khi chuẩn bị cập cảng Hoàng Diệu thì bị sự cố. Tàu có 18 thuyền viên và ông Xu Fuseng làm thuyền trưởng. Cầu Hoàng Văn Thụ là cây cầu đẹp, hiện đại nhất TP.Hải Phòng hiện nay. Dưới cầu còn có công viên với đông người đến tập thể dục, hóng mát vào buổi chiều. Cơ quan chức năng đang tiến hành sơ tán người dân khỏi khu vực này. Vào năm 2010, cầu Bính (bắc qua sông Cấm như cầu Hoàng Văn Thụ) cũng bị một tàu biển va vào gây hư hỏng nặng.

