Khởi tố 20 đối tượng mang dao phóng lợn, đao, kiếm tự chế đi hỗn chiến

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can, trong đó bắt tạm giam 15 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bị can gồm: Nguyễn Đình Chiến, Trương Thanh Toàn, Nguyễn Quang Đại (cùng trú quận Liên Chiểu), Trần Ngọc Phước Sang, Phan Anh Phú, Nguyễn Văn Hậu (cùng trú Hòa Vang, Đà Nẵng), Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàng Nam, Dương Thành Long, Phan Tiến Hùng (cùng trú Đà Nẵng) và Võ Quốc Cương, Trần Xuân Hậu, Phan Duy Quân, Trần Phước Hoàng, Nguyễn Ngọc Trung, Bạch Trương Thành Nhân, Nguyễn Duy Sinh, Lâm Thành Đạt, Lê Anh Kiệt, Nguyễn Thành Phước (cùng trú Duy Xuyên, Quảng Nam).

Trong số các bị can, Phan Tiến Hùng bị Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) khởi tố về hành vi "Trộm cắp tài sản" cuối năm 2023, đang trong thời gian tại ngoại thì tham gia gây án. Còn Trần Phước Hoàng và Nguyễn Ngọc Trung cũng trong thời gian cấm đi khỏi nơi cư trú chờ TAND huyện Duy Xuyên xét xử tội "Gây rối trật tự công cộng" vẫn tham gia hỗn chiến. Theo điều tra, tháng 5/2024, Võ Văn Khiêm (18 tuổi, trú huyện Duy Xuyên) xem mạng xã hội Tiktok của nhóm Hòa Mỹ (quận Liên Chiểu) thì bình luận trêu chọc, khiêu khích nên xảy ra mâu thuẫn. Khiêm và nhóm Hòa Mỹ hẹn gặp lúc 1h ngày 26/5 tại đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để giải quyết mẫu thuẫn. Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC Sau khi hẹn, Khiêm nhờ Trương Thanh Toàn giúp sức thì Toàn về xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên huy động thêm khoảng 20 người, mang theo dao phóng lợn, đao, kiếm tự chế và 2 thùng vỏ chai bia làm "bom xăng" ra Đà Nẵng. Cùng lúc này, một nhóm thanh, thiếu niên khác khoảng hơn 30 người do Trần Ngọc Phước Sang cầm đầu, có mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Quang Đại nên Sang huy động thêm người đi trả thù. Trong lúc nhóm Sang đi tìm nhóm Đại thì phát hiện nhóm Khiêm và Toàn từ Duy Xuyên vừa ra đến đường Nam Trân (phía trước Bến xe Trung tâm Đà Nẵng) để chuẩn bị đánh nhau với nhóm Hòa Mỹ. Do nhận nhầm nhóm Sang là của Đại nên nhóm Sang vác đao, kiếm tấn công. Bị đánh bất ngờ, nhóm Khiêm, Toàn bỏ chạy tán loạn, riêng Nguyễn Duy Sinh chạy không kịp, bị nhóm Sang đánh trọng thương. Sang cũng chỉ đạo đồng bọn lấy chiếc xe máy do nhóm Khiêm, Toàn bỏ lại. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

