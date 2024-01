Ngày 5/1, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, ngày 4/1 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa đã ban hành các quyết định: Khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng"; khởi tố bị can đối với Lê Văn Thọ về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh" đối với bị can Lê Văn Thọ.

Trước đó, ngày 15/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra vụ án, xác định ngoài hành vi gây tai nạn giao thông, hành vi bỏ chạy sau khi gây tai nạn của Lê Văn Thọ như đã nêu trên có đủ yếu tố cấu thành tội phạm gây rối trật tự công cộng.

Đáng nói, sau khi gây ra tai nạn, Thọ tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy đến Khu công nghiệp Tây Bắc Ga thì bị người dân giữ lại, giao cơ quan công an.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 19 giờ 25 phút ngày 13/9/2023, tại đường Cán Cờ, khu phố 2, phường Long Anh, TP.Thanh Hóa, chị Nguyễn Thị H. (SN 1981, ở thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe đạp điện đi trên đường Cán Cờ theo hướng Hoằng Hóa đi TP.Thanh Hóa. Khi chị đi đến trước Công ty Hoàng Tuấn thì bị xe ôtô BKS 36A-759.26, do Lê Văn Thọ (SN 1995, ở tại số 3 Hồ Đắc Di, phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) điều khiển, đi phía sau cùng chiều đâm vào.

Hậu quả, chị H. chết tại chỗ.

Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Thọ có kết quả 1.089mg/L, kiểm tra ma túy không dương tính.