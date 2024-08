Khởi tố cựu trung tá công an vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người

Tối 20/8, theo tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Nam Trung (SN 1978, trú huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế)- người điều khiển phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 5 người bị thương.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, ông Trần Nam Trung mang quân hàm trung tá, giữ chức Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện trường vụ cựu trung tá công an vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người. Ảnh: D.L.

Trước đó, vào khoảng 0h20 ngày 19/7, tại Km 800+700 tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), xe đầu kéo do ông Lê Hữu Tráng (SN 1976, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển đang quay đầu thì bị kẹt lốp không di chuyển được, nằm chắn ngang đường.

Để xử lý vụ việc, ông Tráng phải nhờ xe cẩu do tài xế Nguyễn Văn Toàn (SN 1986, trú Yên Thế, Bắc Giang) điều khiển cùng phụ xe Lê Văn Hoàng (SN 1974, trú phường Kim Long, TP Huế) cứu hộ.

Lúc này, các anh Nguyễn Thanh Phong và Cao Phi Ái (cùng SN 2000, trú xã Bình Thành, thị xã Hương Trà) cũng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ tài xế cứu hộ xe đầu kéo. Khi ông Tráng và mọi người đang cứu hộ thì ông Trần Nam Trung lái ô tô con chạy tới bất ngờ tông vào, gây tai nạn.

Vụ tai nạn đã khiến 1 người chết và 5 người bị thương. Ảnh: D.L.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh Cao Phi Ái tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Văn Toàn và các ông Lê Văn Hoàng, Nguyễn Thanh Phong, Lê Hữu Tráng bị thương. Ông Trần Nam Trung cũng bị thương ở đầu và vùng bụng.

Cơ quan chức năng xác định, thời điểm gây tai nạn ông Trần Nam Trung vi phạm nồng độ cồn. Sau khi vụ việc này, ông Trung đã bị tước danh hiệu công an nhân dân.