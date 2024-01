Khởi tố hình sự đối tượng nhổ trộm sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam

Ngày 15/1, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đàn Phú Sơn (SN 1993; trú xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) về tội "trộm cắp tài sản", khởi tố bị can đối với bà V.T.P (trú tại thành phố Tam Kỳ) về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và tạm giữ hình sự đối với Võ Viết Lợi (SN 1993; huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, hiện đang là lao động tự do tại Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng vụ án.

Đối tượng Võ Viết Lợi. Ảnh: CAQN

Trước đó, Công an huyện Nam Trà My tiếp nhận nguồn tin báo mất sâm Ngọc Linh của ông H.V.B (SN 1985; trú xã Trà Linh, huyện Nam Trà My), số sâm bị mất trộm khoảng 100 gốc sâm Ngọc Linh, loại từ 5 đến 10 tuổi, ước tính giá trị thiệt hại khoảng 120 triệu đồng.

Qua xác minh, nhận thấy các đối tượng tại địa phương không có biểu hiện nghi vấn, nhận định có thể đối tượng là người địa phương nhưng đã đi làm ăn xa, trở về địa phương thực hiện hành vi trộm cắp đem bán cho những người kinh doanh các loại mặt hàng liên quan đến sâm Ngọc Linh trong hoặc ngoài huyện.

Mở rộng xác minh, xác định đối tượng Đàn Phú Sơn làm nghề lao động tự do và đã đi khỏi địa phương, trong khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ mất sâm có về lại địa phương và nay đi đâu, làm gì không ai biết. Chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Nam, xác định đối tượng Đàn Phú Sơn hiện đang làm thuê tại huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Công an huyện Nam Trà My cử 1 Tổ công tác vào Lâm Đồng tiếp cận, bắt, khai thác nhanh và tiến hành di lí đối tượng Sơn về trụ sở Công an huyện Nam Trà My để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Đối tượng Đàn Phú Sơn. Ảnh: CAQN

Qua đấu tranh, Đàn Phú Sơn thừa nhận hành vi trộm cắp sâm của ông H.V.B và khai nhận cùng đối tượng Võ Viết Lợi đã trộm cắp sâm Ngọc Linh 5 lần khác tại thôn 3, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023 (5 vụ trộm này người dân không trình báo, cơ quan Công an đang rà soát để tìm bị hại), sau đó đem bán cho bà V.T.P trú tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Sau khi được cán bộ điều tra Công an huyện thuyết phục qua điện thoại, ngày 12/1/2024 đối tượng Võ Viết Lợi đến Công an huyện Nam Trà My đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu được, Công an huyện Nam Trà My phối hợp với Phòng An minh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với bà V.T.P, qua khám xét đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong quá trình khám xét, phát hiện thêm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm công nghệ cao trên các thiết bị điện tử của gia đình bà V.T.P; hành vi vi phạm lĩnh vực công nghệ cao được tách riêng và đang được Phòng An minh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục xác minh làm rõ.