Khởi tố "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh.

Trước đó, Công an tỉnh nhận được đơn tố giác của 7 công dân trên địa bàn tỉnh tố cáo Nguyễn Thị Lan Anh đã chiếm đoạt của 7 người tổng số tiền trên 112 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bước đầu xác định, do vay nợ tiền của rất nhiều người và không có khả năng trả nợ nên Nguyễn Thị Lan Anh đã nảy sinh ý định tìm cách chiếm đoạt tiền của những người thân, bạn bè để có tiền trả nợ.



Cụ thể, khoảng cuối tháng 5/2022, Lan Anh nói với bà N.T.Y. ở phường Đồng Tâm (Vĩnh Yên) là Lan Anh đang liên kết làm bên bộ phận đáo hạn cho khách của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh nên cần rất nhiều tiền để chứng minh tài chính lập phòng giao dịch và làm đáo hạn khoản vay cho khách. Lan Anh rủ bà Y. tham gia cho vay tiền với lời hứa hẹn sau mỗi lần làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách xong, Lan Anh sẽ trả lại tiền gốc cho bà Y. theo từng hồ sơ khoản vay cùng với lãi suất từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Do tin tưởng những điều Lan Anh nói là thật nên trong khoảng thời gian từ ngày 26/5/2022 đến ngày 24/6/2022, bà Y. đã chuyển cho Lan Anh nhiều lần với tổng số tiền trên 74 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ bà Y, Lan Anh không sử dụng làm đáo hạn ngân hàng cho khách để lấy lãi như đã nói với bà Y. mà sử dụng toàn bộ số tiền này trả nợ gốc, lãi cho những người vay trước.

Để che giấu hành vi của mình và để bà Y. tiếp tục cho vay tiền, sau mỗi khoản bà Y. cho vay, Lan Anh lại vay tiền của những người khác để trả bớt tiền gốc kèm tiền lãi cho bà Y. Tổng số Lan Anh đã trả cho bà Y. trên 49 tỷ đồng, đến nay số tiền còn nợ và không có khả năng trả cho bà Y. là trên 25 tỷ đồng.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định với thủ đoạn tương tự như trên, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, Nguyễn Thị Lan Anh đã vay tiền và chiếm đoạt của một số người khác với tổng số tiền trên 112 tỷ đồng. Kết quả điều tra cũng xác định, tại thời điểm Nguyễn Thị Lan Anh đưa ra thông tin liên kết với các ngân hàng làm đáo hạn cho khách để vay tiền của mọi người, Lan Anh không làm cho bất kỳ ngân hàng nào, không làm gì để có tiền và đang nợ tiền của rất nhiều người.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.