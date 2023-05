Không để xảy ra sự cố chủ quan trên lưới điện truyền tải trong mùa nắng nóng 2023

Ông Nguyễn Phúc An – Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC 1) cho biết, công ty nhận định tình trạng vận hành trên lưới điện vào cao điểm hè ở khu vực phía Bắc (từ tháng 5 đến tháng 7) rất căng thẳng. Nhiều thiết bị đường dây và trạm biến áp sẽ phải vận hành đầy tải, quá tải. Do đó, công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, đặc biệt hoàn thiện phương án ngăn ngừa giảm thiểu sự cố.

Cụ thể, PTC 1 đã chỉ đạo các đơn vị rà soát tình trạng vận hành các kháng bù ngang 500kV để đảm bảo sẵn sàng điều chỉnh điện áp trên lưới khi phụ tải xuống thấp, điện áp tăng cao; lắp đặt bổ sung hệ thống làm mát bằng nước tự nhiên cho toàn bộ các máy biến áp, kháng điện.

Đoàn công tác EVNNPT kiểm tra công tác đảm bảo điện tại Trạm biến áp 500kV Thường Tín

Công ty đã hoàn thành công trình lắp đặt tụ bù ngang tại các trạm biến áp 220kV Tuyên Quang, Hải Dương và Lạng Sơn; triển khai phương án khởi động đen và khôi phục hệ thống điện miền Bắc cấp điện áp 110kV và phương án khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia đến từng trạm biến áp và đội đường dây.

Công ty cũng đã phối hợp với các cấp chính quyền, công an tại địa ph­ương xây dựng và triển khai ph­ương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện. Các truyền tải điện đều bố trí tăng cường ứng trực tại các điểm xung yếu có nguy cơ vi phạm hành lang và liên tục tầm soát hàng ngày trong suốt thời gian vận hành đầy và quá tải tại các tuyến đường dây 500kV, 220kV, đặc biệt là tuyến 220kV Hòa Bình – Hà Đông, Chèm – Tây Hà Nội.

Ông Phạm Lê Phú ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của PTC 1 về các phương án đảm bảo truyền tải điện trong mùa nắng nóng. Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu lãnh đạo PTC 1 và Truyền tải điện Hà Nội tiếp tục tập trung điều hành và thực hiện các giải pháp đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục mùa nắng nóng theo chỉ đạo của EVN, EVNNPT. PTC 1 cần tăng cường công tác quản lý vận hành, tuyệt đối không để xảy ra sự cố chủ quan; theo dõi tình hình vận hành, đặc biệt đường trục liên kết 500kV Bắc - Nam, hạn chế thấp nhất sự cố xảy ra trong giai đoạn truyền tải cao; tăng cường lực lượng ứng trực vận hành/xử lý sự cố cho các đường dây, phần tử mang tải cao trong các chế độ vận hành cực đoan. Kịp thời bố trí nhân lực, vật lực sẵn sàng trong mọi tình huống, đảm bảo cấp̣ điện liên tục, an toàn, ổn định trong thời điểm mùa nắng nóng.

Công nhân Công ty Truyền tải điện 1 kiểm tra thiết bị TBA 220 kV Xuân Mai. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Cũng liên quan đến vấn đề đảm bảo cấp điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 2485/EVN-TCKT gửi Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc là hai đơn vị chính trong cấp than cho sản xuất điện để đề nghị giãn thời gian thanh toán tiền than.

Đề nghị này của EVN thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ về việc EVN khẩn trương thực hiện để cải thiện tình hình tài chính, gồm đàm phán với các nhà đầu tư, nhà cung cấp, hộ bán điện theo nguyên tắc hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ.

Theo EVN, từ năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính của Tập đoàn và các đơn vị thành viên gặp rất nhiều khó khăn do sự biến động tăng đột biến của giá nhiên liệu, hoạt động sản xuất điện bị lỗ. Điều này đã làm thiếu hụt dòng tiền thanh toán cho các nhà cung cấp nhiên liệu, đơn vị bán điện.

Vì vậy, EVN mong muốn các đơn vị trên cung cấp đầy đủ và liên tục than cho các nhà máy nhiệt điện để đảm bảo hoạt động sản xuất và cung cấp điện năm 2023, trên cơ sở có giải pháp tăng cường khai thác và cung cấp than sản xuất trong nước cho các đơn vị phát điện. Đặc biệt, EVN đề xuất TKV cũng như Tổng công ty Đông Bắc xem xét giãn thời hạn thanh toán tiền than của Tập đoàn và các Tổng công ty phát điện.

Cùng với việc xin giãn tiến độ thanh toán tiền than, EVN cũng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Sông Hậu 1 tạo điều kiện để đề xuất vay than cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng.

Đề cập vấn đề này, EVN cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2023, thời tiết khô hạn diễn ra trên toàn quốc gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng cho các hồ thủy điện. Trong khi đó, công tác cung cấp nhiên liệu (than, dầu, khí) cho sản xuất điện không đáp ứng được yêu cầu vận hành, kết hợp sự cố kéo dài của một số tổ máy nhiệt điện gây thiếu hụt lượng lớn công suất nguồn điện.

Trước tình hình đó, để đảm bảo cấp đủ điện, EVN đề nghị TKV và Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Sông Hậu 1 xem xét hỗ trợ than cho các nhà máy nhiệt điện.

Cụ thể, Tập đoàn mong muốn được vay 52.000 tấn than mà Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 sắp nhận về cảng để sử dụng nguồn nhiên liệu này cho phát điện.

Theo đề nghị này, EVN cũng nêu rõ là sẽ sắp xếp hoàn trả khối lượng than trên cho Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Sông Hậu 1 vào cuối tháng 5/2023.