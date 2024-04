Không "ôm" ngân hàng yếu: "Sếp" Techcombank nói gì?

Sáng 20/4, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – HoSE: TCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như mục tiêu kinh doanh, chia cổ tức, tăng vốn điều lệ và thực hiện bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024-2029.

Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Techcombank.

Dự kiến trả cổ tức tiền mặt 1.500 đồng/ cổ phiếu, mức cao nhất trong số các ngân hàng đã công bố

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông Techcombank đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 27.100 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với kết quả 2023. Dư nợ tín dụng đạt 616.031 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm, trong khi đó, tăng trưởng tiền gửi khách hàng phù hợp tốc độ tăng trưởng tín dụng thực tế. Techcombank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% trong năm 2024.

Trước đó, năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất Techcombank đạt gần 22.900 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông (22.000 tỷ đồng). Tín dụng tăng 19,2% lên 530.148 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 được duy trì cao ở mức 14,4%, cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 8%.

"Với nền tảng của năm 2023 và những dự đoán về năm 2024, Ban điều hành Techcombank đề xuất mức lợi nhuận năm 2024 là 27.100 tỷ đồng và tự tin mục tiêu này có thể đạt được. Tỷ lệ nợ xấu sẽ kiểm soát dưới 1,5%, hiện nay tỷ lệ này là 1,2%. Techcombank cũng hoàn toàn tự tin đạt được mục tiêu, và có thể vượt mục tiêu này", Tổng giám đốc Jens Lottner nhấn mạnh.

Tổng giám đốc Jens Lottner trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Techcombank

Về kết quả kinh doanh quý đầu năm nay, dù không công bố chi tiết, song Chủ tịch HĐQT Techcombank tiết lộ: "Kết quả kinh doanh quý I sẽ được công bố chính thức vào ngày 24 tới. Tôi chỉ có thể nói rằng kết quả kinh doanh đang theo đúng kế hoạch. Lợi nhuận quý I rất tốt so với kế hoạch đã đề ra".

Cùng với đó, đại hội cũng đã thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt năm 2023 với 1.500 đồng/ cổ phiếu. Đây cũng là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong số các ngân hàng đã công bố. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý II hoặc quý III/2024. Như vậy, sau 10 năm tích lũy lợi nhuận để tái đầu tư hoạt động kinh doanh và không chia cổ tức, từ năm 2024, Techcombank sẽ triển khai kế hoạch trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Nói về động thái chia cổ tức tiền mặt của Techcombank, ông Hồ Hùng Anh thông tin, với lợi nhuận để lại của năm 2023, sau trích lập các quỹ, Techcombank vẫn còn nguồn tiền lớn để có thể chia cổ tức cho cổ đông. Với tỷ lệ cổ tức 15%, dự tính Techcombank sẽ chi khoảng gần 5.284 tỷ đồng.

Năm 2024, Techcombank dự kiến tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ từ mức 35.225 tỷ đồng lên 70.450 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành dự kiến là 100% (cổ đông sở hữu 100 cp được hưởng quyền sẽ được nhận thêm 100 cp mới).

Ngân hàng đang tìm kiếm cơ hội một nhà đầu tư như VPBank

Tại phần trao đổi với cổ đông khi được hỏi về vấn đề pha loãng cổ phiếu khi Techcombank thực hiện cổ tức bằng cổ phiếu, CEO Jens Lottner nhấn mạnh: Thực tế thưởng cổ phiếu cho cổ đông không ảnh hưởng tới vốn chủ sở hữu. Không ảnh hưởng đến khả năng tới khả năng cho vay hay cơ chế quản lý của Techcombank.

Theo ông Jens Lottner, chia cổ tức bằng cổ phiếu có thể dẫn tới việc giá cổ phiếu bị pha loãng và giảm "đôi chút" nhưng đây là cơ hội cho nhà đầu tư khác mua vào TCB với giá phù hợp. Nếu là ngân hàng tốt thì giá cổ phiếu sẽ tăng trưởng trở lại.

Một trong những vấn đề "nóng" được cổ đông đề cập tại Đại hội, đó là việc tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank. Chủ tịch Hồ Hùng Anh cho biết, hiện room ngoại của Techcombank là 22%, tỷ lệ này cho phép ngân hàng phát hành 10% cho cổ đông chiến lược.

"Techcombank cũng đang xem xét việc phát hành cho cổ đông chiến lược. Thông thường phát hành cho cổ đông chiến lược thì giá cổ phiếu cao hơn, điều này mang lại lợi ích chung cho các cổ đông. Năm vừa rồi VPBank đã làm thành công với SMBC, Techcombank cũng đang nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội như vậy và kỳ vọng khi thị trường tốt hơn thì sẽ gặp được", ông Hồ Hùng Anh nói.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank, ông Hồ Hùng Anh.

Về quan ngại của cổ đông khi cho rằng, Techcombank có nguy cơ bị "bỏ lại phía sau" khi một số ngân hàng cùng quy mô công bố nhận chuyển giao, sáp nhận ngân hàng yếu kém để có được cơ hội tăng trưởng tín dụng cao hơn.

Giải đáp thắc mắc của cổ đông, CEO Jens Lottner cho biết, khi quyết định nhận chuyển giao bắt buộc thì cũng phải bỏ ra các chi phí lớn để hỗ trợ cho các ngân hàng yếu kém đó và ban lãnh đạo ngân hàng phải cân nhắc rất thận trọng về vấn đề này.

Ông cũng cho rằng, Techcombank sẽ không bị "tụt hậu" so với các ngân hàng nếu không nhận hỗ trợ ngân hàng yếu kém. Bởi vì khi so sánh các chỉ số tài chính thì Techcombank vẫn có phần vượt trội với các ngân hàng khác. Tỷ lệ Debt/Equity có thể cao hơn so với một số ngân hàng khác nhưng không ảnh hưởng đến ROA, ROE của Techcombank. Các chỉ số này đều ở mức tốt so với toàn ngành.

Hơn nữa, đối với việc nhận hỗ trợ ngân hàng yếu kém để có được quota tín dụng cao hơn, theo vị CEO này tăng trưởng tín dụng của Techcombank hàng năm khoảng 20 – 25%. Để tăng trưởng cao hơn, Techcombank hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng nhanh đột ngột, "thì phải trả giá", theo CEO Jens Lottner và Techcombank không lựa chọn đánh đổi giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng và chất lượng tài sản.

Cổ đông đặt câu hỏi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Techcombank

Liên quan đến câu hỏi của cổ đông về số lượng khách hàng tăng trưởng thấp, theo ông Jens Lottner, lợi nhuận của Techcombank đến từ số ít khách hàng chứ không phải là phần lớn khách hàng như một số ngân hàng khác. Techcombank quan trọng chất lượng của khách hàng hơn là chạy theo số lượng khách hàng.

"Như các bạn cũng thấy, nhận diện của Techcombank rất tốt trên thị trường nhờ vào tài sản, chất lượng dịch vụ và sản phẩm trong việc phục vụ khách hàng nên đã thu hút được lượng khách hàng chất lượng. Chúng tôi quan trọng là chất lượng thay vì số lượng khách hàng", ông Jens Lottner nói.

Còn theo Chủ tịch Hồ Hùng Anh, với đối tác hiện có của Techcombank, muốn phát triển nhanh số lượng khách hàng không khó, quan trọng là phục vụ khách hàng đó như thế nào?.