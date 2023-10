Kiểm tra phòng cháy chữa cháy hàng loạt chung cư, nhà ở, kí túc xá tại Đà Nẵng

Theo đó, Công an quận Hải Châu đã lập 10 đoàn, phối hợp với đại diện 13 phường trên địa bàn và đơn vị quản lý nhà để kiểm tra. Trong thời gian từ ngày 2 đến 8/10, đoàn sẽ kiểm tra 281 cơ sở về hồ sơ xây dựng, hệ thống điện, hồ sơ PCCC và kỹ năng sử dụng các thiết bị PCCC của các nhà trưởng…



Ghi nhận của PV Dân Việt tại KTX Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng, khu KTX gồm 2 khu, được đưa vào sư phạm từ năm 1998 và năm 2000, có diện tích sử dụng 5700m2 gồm 5 tầng nổi.

Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tại KTX Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Theo lãnh đạo nhà trường, thời gian qua, nhà trường đã thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác PCCC&CNCH tại KTX. Đặc biệt là khu vực nhà xe, hệ thống điện trong phòng ở…

"Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tổ chức diễn tập PCCC&CNCH cho sinh viên tại KTX, đồng thời, lập tổ PCCC do sinh viên quản lý", đại diện nhà trường nói.

Khu vực nhà xe tại KTX được trang bị bình xịt chữa cháy. Ảnh: D.B

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng kiến nghị nhà trường mỗi năm ít nhất một lần tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo các tình huống được cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH phê duyệt. Cạnh đó, nhà trường cần bổ sung đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố, bình chữa cháy tại hàng lang, cầu thang khu vực KTX đảm bảo số lượng.

Dọc hành lang KTX Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng cũng được trang bị bình chữa cháy. Ảnh: D.B

Kiểm tra tại số nhà 119 Hải Hồ (phường Thanh Bình, quận Hải Châu), lực lượng chức năng yêu cầu chủ hộ trang bị bình chữa cháy tại các hàng lang, trang bị thêm và bảo trì hệ thống đề thoát hiểm EXIT và thang dây đề phòng trường hợp cháy nổ xảy ra.

Tại chung cư Bình An (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) gồm 3 tòa nhà cao 5 tầng, với hơn 150 căn hộ, đoàn kiểm tra hệ thống báo cháy, chữa cháy tại đây đều hoạt động bình thường và hầu hết thiết bị được đầu tư mới. Chung cư này không cơi nới và tạo "chuồng cọp"...

Kiểm tra hệ thống chữa cháy tại chung cư Bình An. Ảnh: D.B

Công an quận Hải Châu đã nhắc nhở Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng yêu cầu ban quản trị tòa nhà di dời toàn bộ đồ đạc không được bỏ dọc hành lang và bọc lại hệ thống dây điện để đảm bảo an toàn. Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường. Dọc hành lang người dân chất đầy đồ đạc gây mất an toàn cháy nổ được yêu cầu dọn dẹp.

Ông Phan Tấn Hiệp (bảo vệ tại chung cư Bình An) cho biết, chung cư đưa vào sử dụng năm 2007, hằng năm tổ bảo vệ và người dân được diễn tập PCCC&CNCH, hệ thống PCCC cũng được đầu tư mới.

Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tại chung cư. Ảnh: D.B

Cùng với quận Hải Châu, quận Sơn Trà cũng đang thực hiện kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra công tác PCCC&CNCH các loại hình chung cư, căn hộ, nhà trọ…

Trước đó, ngày 22/9, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có văn bản chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các công trình xây dựng. Chủ tịch Đà Nẵng giao Công an TP chỉ đạo các đơn vị chức năng tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn TP. Xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với các trường hợp vi phạm quy định về PCCC&CNCH theo đúng quy định pháp luật…. UBND các quận, huyện phải kịp thời phát hiện, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng, xây sai phép và hồ sơ thiết kế; qua đó xử lý triệt để các hành vi vi phạm, đảm bảo các công trình xây dựng tuân thủ đúng giấy phép được cấp. Đặc biệt lưu ý kiểm tra các công trình nhà ở đã đưa vào sử dụng có thiết kế nhiều tầng, có dấu hiệu thay đổi công năng sử dụng, nguy cơ biến tướng thành căn hộ, chung cư tập trung đông người và có nguy cơ cháy nổ cao...